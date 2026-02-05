Варненци се вдигнаха в подкрепа на детската хирургия, настояха държавата да я запази

Родители и деца аплодираха медиците, поискаха кардинална промяна във финансирането на държавните спешни болници

Стотици варненци се събраха тази вечер в двора на МБАЛ „Св. Анна” в знак на подкрепа към лекарите и медицинските сестри и за запазване на отделението по детска хирургия, което ще затвори врати на 1 март. Причината е, че петима специалисти напускат и отиват в бургаска частна болница. Въпреки дъжда пред болницата дойдоха много семейства с малки деца, част от които са били спасени от екипа на д-р Румен Христов. Хората настояха за кардинална промяна в начина на финансиране на държавните болници, които оказват спешна помощ.

Събирането бе организирано от сдружение „Аз вярвам и помагам” и подкрепено от фондация „За доброто”, фондация „Нашите недоносени деца”, сдружение „Асоциация Хипофиза”, фондация „Живот със синдром на Даун“.

Главният организатор - Владислав Николов от „Аз вярвам и помагам”, бе категоричен, че е недопустимо Варна да губи изключителни специалисти и допълни, че картината е идентична и в други държавни болници в страната. "Това се случва заради безхаберие. Държавата затваря болница след болница, превръщаме се с търговски мотиватор. Не може третият по големина град да остане без Окръжна болница. Закрива се трето по ред отделение и няма да е последно. Мислите ли, че след 32 години работа у началника на детската хирургия д-р Румен Христов има меркантилни подбуди?! Преди две години дарихме апаратура за отделението за 150 000 лв. и д-р Христов плачеше, когато отваряше новите скалпели", заяви в емоционално слово Николов.

Той призова хората да изискат спешно истинска промяна в начина на финансиране и управление на държавните болници и припомни, че отговорните за това са служители на обществото, което е техен работодател. Николов подчерта, че освен подкрепа от МЗ, болниците трябва да си получат и реално изработените пари от НЗОК.

„Не знам какви са причините за проблемите в „Св. Анна”, сигурно са комплексни, но държавата трябва да има активна роля в решаването им като мажоритарен собственик”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев, който дойде на събирането като гражданин и подчерта, че иска отделението по детска хирургия да бъде запазено. Заради кризата със заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов в „Св. Анна” тече одит. Очаква се той да приключи до 3-4 дни. Кметът изрази надежда, че след проверката ще има действия за оздравяване на болницата.

Под дъжда благодарността си към детските хирурзи за спасените през годините хиляди деца, част от които новородени, изказаха техни близки. Множеството няколко пъти отправя бурни аплодисменти към медиците с надежда, че отделението все пак ще бъде съхранено. В противен случай спешните детски случаи от Варна и целия Североизток ще трябва да се обслужват от УМБАЛ „Св. Марина”, където работят само двама детски хирурзи, подчертаха част от ораторите.

Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" има две операционни, които са сред най-модерните в страната, какъвто е и стационарът за най-малките пациенти. Болницата обаче има финансови проблеми, тъй като денонощно поема спешни случаи, а за всеки от тях МЗ дава субсидия от едва 46 лв. НЗОК пък дължи над 500 000 евро за извършена надлимитна дейност, за което болницата съди касата.