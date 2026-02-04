Одит търси причините за кризата в МБАЛ „Св. Анна”

Граждани се събират утре във Варна и София в подкрепа на лекарите

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов е назначил спешен одит, чиято цел е да се идентифицират и анализират проблемите във варненската МБАЛ „Св. Анна”, която от 1 март остава без отделение по детска хирургия, съобщиха от общинския пресцентър след онлайн разговор между министъра и кмета Благомир Коцев. Одитът ще извърши комисия от инспектори от МЗ и от Регионалната инспекция по здравеопазване във Варна. Те ще изготвят доклад за състоянието на здравното заведение, което поема спешните случаи и травматологията в целия регион.

На онлайн срещата министър Кирилов е отбелязал, че проблемите в МБАЛ „Св. Анна” са натрупвани от десетилетие, но заради наличието на Медицински университет в града има предпоставки в дългосрочен план да бъдат подготвени кадри и ситуацията в лечебницата да се подобри. Там работят близо 1000 души, но липсват млади лекари и специализанти, а проблемите не могат да бъдат решени без целенасочени и координирани действия, е подчертал кметът на Варна.

Часове преди съобщението от общинския пресцентър ръководството на болницата даде брифинг, на който призова държавата да определи ролята си спрямо здравните заведения, които осигуряват денонощна спешна помощ и засега нямат никакви бонуси за това. Изпълнителният директор д-р Красимир Петров обяви готовност да търси екип за отделението по детска хирургия, оборудвано с едни от най-модерните операционни в страната. Този месец персоналът на "Св. Анна" ще получи и нови основни заплати. Те обаче ще погълнат целия наличен ресурс на дружеството, което съди здравната каса за над 500 000 евро извършена, но неплатена дейност.

Утре в 17,30 часа пред входа на болницата е насрочено събиране в подкрепа на всички специалисти, които спасяват детски животи. Аналогична акция ще има и пред здравното министерство в столицата. Организатори са сдружение „Аз вярвам и помагам”, което дари апаратура за 150 000 лв. на отделението по детска хирургия в „Св. Анна”, както и няколко пациентски организации.