ДКЦ „Софиямед“ – Люлин с последно поколение ЯМР със системи с AI

Изследването с новия апарат се извършва по-бързо и прецизно

Нов ядрено-магнитен резонанс MAGNETOM Flow.Plus на технологичния гигант Siemens Hеаlthineers вече работи в Отделението по образна диагностика в ДКЦ „Софиямед“ – Люлин.

Уникалната му платформа съчетава няколко изключително ценни характеристики за пациентите и специалистите. Благодарение на иновативния софтуер изследванията отнемат максимално кратко време, за което се постигат образи с висока прецизност за потвърждаване или отхвърляне на диагноза. MAGNETOM Flow.Plus притежава съвременната технология на Siemens Healthineers „Deep Resolve“ - система за реконструкция на изображения, базирана на изкуствен интелект, използваща дълбоки невронни мрежи за суперрезолюция на изображенията, която осигурява по-прецизен, по-добър и по-качествен образ, като изследванията са с ненадмината скорост и качество.

„Най-малкото сравнение, което можем да направим, за да ни разберат пациентите е, че преди изследване с ЯМР на коляно провеждахме за 25 минути, а сега благодарение на иновациите в апарата това време е само 7 минути. Разделителната способност е повишена, което е сред най-ценните предимства за нас като специалисти по образна диагностика, на чието становище се базира и бъдещото лечение на пациента“, коментира д-р Борислав Кочмаларски, специалист по образна диагностика в ДКЦ „Софиямед“ - Люлин.

Магнитно-резонансният томограф, произведен 2025г. е в експлоатация от края на изминалата година в ДКЦ „Софиямед“ - Люлин и е незаменим в клиничната практика в областта на неврологията, ортопедията, онкологията, вътрешните болести и сред други медицински специалности, а моделът разполага с възможност за надграждане в унисон с развиващите се медицински изисквания.

С новата си апаратура от последно поколение медицински комплекс „Софиямед“ с бази на 3 адреса затвърждава позицията си в страната като водещ център за високоспециализирана и иновативна диагностика.

В края на юли 2025г. в ДКЦ „Софиямед“ - БЛОК 1 заработи модернизиран с нови функционалности и дизайн апарат, също от последно поколение, за магнитно-резонансна томография със системи с AI (изкустевен интелект), модел MAGNETOM Sola Fit, отново на Siemens Healthineers.

„Ние не просто обновяваме техника, а инвестираме в бъдещето на диагностиката, като гарантираме още по-високо ниво на грижа за нашите пациенти. Технологичните иновации навлизат с бърз темп и в медицината, което може само да ни радва. Тъй като много улеснява работата ни и позволява да обърнем внимание на спецификата на състоянието на всеки отделен пациент и съответно да определим точната диагноза или да предложим правилната превенция“, коментира ръководството на ДКЦ „Софиямед“.

Час за провеждане на изследване с ЯМР в ДКЦ "Софиямед"-Люлин може да се запише на тел. 0892 222 702 или онлайн през Superdoc.bg