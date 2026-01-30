Д-р Тоня Стоянова, акушер-гинеколог: Отстраняването на матката може да бъде избегнато

Редовните прегледи и отговорното отношение към симптоми като болка, обилно кървене или анемия спасяват от операция

Роботизираната и лапароскопската хирургия променят подхода към лечението

Хистеректомията или отстраняването на матката е една от най-разпространените операции в гинекологията по света. Макар често да се възприема като крайна мярка, за много жени тя е единственото решение, което гарантира запазване на здравето и дори на живота им. За повечето това решение настъпва след продължителни оплаквания, притеснения и неуспешни опити за лечение. Въпреки че в определени ситуации хирургията може да бъде единственият начин пациентът да оцелее, съвременната медицина все повече предлага възможности за избягване на такава радикална интервенция.

“Решението да се прибегне до тази хирургична процедура е сериозно и трябва да бъде взето след добре обмислена преценка на ползите, рисковете и евентуалните алтернативни методи. За съжаление, в много случаи именно отстраняването на матката е от ключово значение за запазване живота и здравето на дамите”, коментира д-р Тоня Стоянова, акушер-гинеколог, която извършва операции с роботизираната система Da Vinci.

Хистеректомия се препоръчва при редица гинекологични заболявания, когато всички останали методи, медикаментозни или минимално инвазивни, не дават резултат. Сред най-честите индикации са миомите на матката, които могат да бъдат единични или множествени и често предизвикват тежки симптоми като анемия, хронична болка и обилни менструации.

Операцията се прилага и при състояния като ендометриоза, аденомиоза или пролапс на матката. При наличието на злокачествени тумори хирургическата интервенция често се явява спасителна. Понякога тя се прилага и профилактично при жени в менопауза с висок риск от развитие на злокачествени образувания, когато яйчниците и тръбите вече не функционират. В тези случаи отстраняването на матката и анексите намалява вероятността от бъдещи усложнения.

При хистеректомията се премахва матката, но в много случаи яйчниците се запазват - особено при жени под 50-годишна възраст. Това означава, че хормоналната функция продължава нормално и пациентката не навлиза преждевременно в менопауза. Отстраняването на матката не влияе и на сексуалния живот, тъй като влагалището се запазва, а половите контакти остават напълно възможни след периода на възстановяване.

Роботизираната и лапароскопската хирургия променят подхода към лечението на гинекологични заболявания. Ниската травма, бързото възстановяване и намаленият риск от усложнения предоставят на жените по-лесно преминаване през операцията и ускорено връщане към ежедневието. Роботизираната система Da Vinci осигурява висока прецизност и внимателно премахване на засегнатите тъкани. Това води до намаляване на болничния престой до само няколко дни.

“Повечето от заболяванията могат при добра профилактика да бъдат овладени и така да се избегне хистеректомията. Когато проблемите се хванат навреме и се приложи подходящо лечение, пациентката може да запази матката си”, допълва д-р Стоянова. Редовните гинекологични прегледи, навременната диагностика и отговорното отношение към симптоми като болка, обилно кървене или анемия са ключът към запазване на женското здраве.

Отстраняването на матката може да бъде емоционално предизвикателство. За много жени този орган е символ на женственост, но според специалистите хистеректомията не им я отнема. Тя не трябва да се възприема като крайна присъда, а като част от грижата за здравето. Но благодарение развитието на съвременната медицина и профилактиката все повече жени могат да избегнат операцията и да продължат живота си пълноценно и без страх.