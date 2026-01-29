Спасиха двама пациенти с разкъсана коремна аорта в "Св. Екатерина"

Двама пациенти на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“ бяха спасени след руптура на аневризма на коремната аорта – едно от най-смъртоносните съдови състояния, при което разкъсването на аортата води до масивен вътрешен кръвоизлив и почти винаги е фатално без незабавна операция.

Първата пациентка – 71-годишната Иванка – постъпва в болницата в шок, със силни болки и вътрешен кръвоизлив. Екипът на проф. Валентин Говедарски извършва спешна операция, при която разкъсаната аневризма е отстранена и заменена със съдова протеза. Използвана е и система за автотрансфузия, която позволява връщане на собствената кръв на пациентката. Жената е изписана в стабилно състояние.

77-годишният Антонио, приет с критично ниско кръвно налягане и тежък вътрешен кръвоизлив

Малко по-късно в клиниката е транспортиран и 77-годишният Антонио, приет с критично ниско кръвно налягане и тежък вътрешен кръвоизлив. След спешна диагностика е установена руптура на аортата. Хирурзите извършват шестчасова операция с аортобифеморален байпас, отново с използване на cell saver система. Пациентът преминава успешно през реанимация и се възстановява.

Руптурираните аневризми на коремната аорта остават едни от най-драматичните случаи в съдовата хирургия – повече от половината пациенти не достигат до болница, а без операция шансът за оцеляване е нулев. В „Св. Екатерина“ подобни случаи се лекуват и по ендоваскуларен път, но при тези двама пациенти анатомичните особености налагат отворена хирургия.