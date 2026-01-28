Ангел Кунчев предупреди за втора вълна грип, този път щам Б

Здравните власти предупреждават, че след настоящия пик на грип А у нас се очаква нова вълна – този път причинена от грип Б. Според главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев подобни втори вълни са характерни за края на сезона и често засягат значителна част от населението.

В момента доминира щамът H3N2 на грип А. Лабораториите вече отчитат засилен интерес към бързите комбинирани тестове и повишена заболеваемост.



По данни на д-р Благовеста Пенчева приблизително всеки трети бърз тест за грип е положителен, което показва активна циркулация на вирусите.

Заболеваемостта в страната расте, но по-бавно от миналата година. Някои области – като Пловдив, Смолян и Ямбол – вече доближават епидемичните стойности. Очакванията са пикът на сегашната вълна да бъде в края на януари и началото на февруари, след което да се появи и грип Б.

Специалистите напомнят, че при първи симптоми – висока температура, отпадналост, мускулни болки – е важно навременното започване на антивирусно лечение и да не се прекалява с хранителни добавки.

"За грипа има конкретна терапия с противогрипен медикамент, при доказан грип нищо няма да помогне така, както одобреният за целта препарат, не се самолекувайте", апелират здравните власти.