Доц. Кунчев: В навечерието сме на пика на грипната вълна

Намираме се в навечерието на най-високите стойности на тазгодишната грипна вълна. Заради промените в щама вирусът се предава по-лесно и засяга повече хора. Но опасенията за тежко протичане и висок риск от развиване на усложнения не се оправдават. Рискови са възрастните хора с хронични заболявания. Това каза главният здравен държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

Експертът преположи, че към края на януари, началото на февруари пикът вече ще е преминат.

Той посочи, че тази година е имало силен интерес към ваксините – почти 95% от дозите, предоставени на общопрактикуващите лекари, като е имало търсене и на свободния пазар, особено на назалната.

„Ваксина може да направим когато решим, но ефектът няма да е еднакъв. Поради това, че има масова циркулация вече на вируса, е възможно след като поставим дозата, да се срещнем с вируса и да се разболеем. Някои ще си помислят, че ваксината го е предизвикала, други – че няма ефект от нея. Нито едното е вярно, нито другото. Все пак инкубациннният период на грипа е от няколко часа до 1-2 дни, затова не мога да гарантирам, че ако сега си направите имунизация, няма да се срещнете веднага след това с вируса, защото е необходимо време да се изгради имунитет – 21 дни. Затова е най-добре ваксината да се поставя октомври, ноември и дори средата на декември, за да има време организмът да изгради имунитет”, обясни още Кунчев.

Експертът каза, че тестването при разболяване помага за диагностиката. Но допълни, че когато вече е започнала епидемията от грип и вирусът е успял да надделе над другите, вече няма такава необхомиост да се прави тест.

Кунчев каза още, че от количеството вирусен товар, което сме поели при заразяване, зависи колко тежко ще изкараме грипа. И допълни, че предпазната маска, използването на дезинфектант и честото проветряване са мерките срещу вируса. Здравният инспектор обясни още, че ако детето е болно, е по-добре то да остане у дома. Той препоръча да се отнасяме сериозно към грипа, за да няма усложениня и да не заразяваме другите.

По отношение на грипната ваканция той посочи, че и със и без нея грипна епидемия ще има. Мярката има ефект, ако не е закъсняла, каза още той, но подчерта, че не трябва да се злоупотребява с нея.

Кунчев каза, че тази година няма недостиг на противогрипни препарати.