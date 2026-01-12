ГЕРБ на път да прогледне

Както е известно, през последните 150 години съдбините на България са функция на международното положение. При всички радикални промени в него, българските политици винаги са успявали да курдисат държавата ни от страната на булката. Било от елементарно политическо късогледство, било по причини от звонков характер.

Днес международното положение се намира в поредния етап на предефиниране. Водеща фигура в процесите е президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп. И без всякакво съмнение естествените партньори на САЩ в пренареждането на света са Русия и Китай. Истеричната пропаганда срещу подобно развитие на нещата, в която активно участват български политици и обикновени наши дизайнери, е сигурен начин пак да ни курдисат от страната на булката.

Но има добра новина! Първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки предизборната ситуация, каза: “Радев - добре дошъл. Ако можем да направим нещо добро за България, защо да не го направим?” А вчера знаковият играч на ГЕРБ Делян Добрев посочи, че от една страна президентът Радев е натовски генерал, а от друга има симпатии към Русия.

Това вече е истинска политика и сериозен знак за политическо проглеждане от ГЕРБ в посока на международното положение и процесите в него. И известна надежда, че този път България ще застане от страната на младоженеца!