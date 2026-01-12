Д-р Юлиян Найденов: 40% от българите са с наднормено тегло

В България около 25% от хората са със затлъстяване, а около 40% са с наднормено тегло. Затлъстяването е проблем, защото е хронично рецидивиращо заболяване, при което се натрупва мастна тъкан в коремната област. Тя обгръща органите и за разлика от останалата мастна тъкан в организма нейните мастни клетки са инсулиново резистентни.

Това заяви ендокринологът от УМБАЛ Александровска болница д-р Юлиян Найденов в интервю за здравния портал zdrave.to.

По думите му тази коремна мастна тъкан играе ролята на ендокринен орган – секретира възпалителни вещества и хормони, които пречат на инсулина да изпълнява своята функция.

Холестерол и хипертония

"Затлъстяването е част от метаболитния синдром, който включва още артериална хипертония, висок лош холестерол, високи нива на триглицеридите и въглехидратни нарушения като предиабет и диабет. Други причини за инсулиновата резистентност, които са пряко свързани с наднорменото тегло и затлъстяването, са намалената или липсата на физическа активност и нездравословното хранене.

Заседналият начин на живот вече е характерен не само за възрастните, но и за децата. А консумацията на силно преработени храни, тестени изделия и напитки, съдържащи прекалено много захар, е масово явление. За възникване на инсулинова резистентност играят роля и някои медикаменти. Такива са кортикостероидите, които се използват при ревматологични и други заболявания, за да се намали възпалението и се облекчи болката", коментира специалистът по обмяната на веществата.

Сладко, газирано, тестено- врагове номер едно

Д-р Найденов е категоричен, че сред най-важните препоръки за борба със затлъстяването и инсулиновата резистентност, е да приемат малко преработени въглехидрати. Това включва не само технично преработените храни, а и кулинарната обработка.

"Ще дам пример с картофите. Добре е да са варени или печени, но не се препоръчват, когато са пържени или чипс, защото се увеличава количеството мазнина, калориите и др. От технично преработените въглехидратни препоръката е да се ограничи употребата на сладолед и сладки изделия. Нека не бъдем крайни, може да ядем торта или друг сладкиш, но рядко, само по поводи.

Освен това сладките изделия да не се ядат на гладно, защото настъпва пик на инсулина. А нашата цел е да намалим пиковете и изобщо варирането в нивата на инсулина. Важно е също да се приема достатъчно количество белтъци, както и всяко хранене да стартира със зеленчуци, тъй като те съдържат фибри, които от своя страна забавят усвояването на въглехидратите, бързо ни засищат, забавят изпразването на стомаха. Всички тези ефекти са благоприятни за хора с инсулинова резистентност или с наднормено тегло. Сред доказаните начини на хранене, които влияят добре при инсулинова резистентност, е средиземноморската диета, която включва риба, морски дарове, зехтин, маслини и др.", съветва специалистът.