Вертиго: спрете Земята, искам да сляза!

Как да се справим със световъртежите - един невролог демонстрира метод, с който са излекувани стотици хора без лекарства и дълги терапии

“Спрете Земята, искам да сляза” е книга на Станислав Лец. Но това заглавие ми се струва много подходящо за ситуациите, в които изпитваме силен световъртеж. Едва ли има човек, който поне веднъж през живота си да не е изпитал усещането, че светът се върти с голяма скорост, а той се чувства замаян и уплашен.

Световъртежът, също като температурата, се среща при редица състояния и заболявания, за щастие - най-често лечими. Той може да е резултат на грешка в храненето - прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол, промени в кръвното, изтощение, обезводняване. Но може и да е симптом на редица тежки мозъчни увреждания - черепна травма, инсулт, тумори, Мениерова болест, мигрена. Това обяснява страха на човек, когато внезапно, без видима причина му се завие свят.

В такива случаи първото, за което си мисли, е че получава инсулт. За радост само 5% от внезапно настъпилите вертижни кризи са съдов инцидент. Тук ще говорим обаче само за онези форми на световъртеж, които са лечими и което наричаме ПРИСТЪПНО ПОЗИЦИОННО ВЕРТИГО (доброкачествен световъртеж). Смята се, че около 60% от световъртежите при хората над 50 г. са доброкачествени и са напълно лечими.

Какви са неговите симптоми? Как се поставя точна диагноза и няма ли опасност от грешка? При различните заболявания световъртежът не е единственият симптом, а се комбинира с други ключови симптоми. Характерно за доброкачествения световъртеж е, че настъпва внезапно, често без гадене и повръщане, и винаги е свързан с движение на главата. Трае около 30 секунди.

Силата е от леко замайване и нестабилност до силен световъртеж. Може да се придружава от гадене, прималяване, замъглено зрение и неволно движение на очите. Ако легнете на пода при такъв световъртеж, ще имате усещането, че потъвате. Особено когато повдигате главата нагоре, или я завъртате настрани. Затова някои домакини, които страдат от вертиго, имат проблем, когато простират прането нависоко или посягат към високо разположените шкафчета в кухнята.

Може да го почувстват и докато спят при обръщане в леглото. Особено затруднени са шофиращите, когато трябва да завъртят глава. Извън пристъпа, който трае секунди, те се чувстват добре, но изпитват страх да не се получи отново. И понеже наистина се повтаря, стават тревожни, потиснати.

Търсят вариант да се движат така, че да не го предизвикват. Клякат, вместо да се навеждат, спят на висока възглавница, почти седнали. Това може да продължи с години.

Да, позиционното вертиго не е животозастрашаващо състояние, но при възрастните хора често е причина за падане, а това може да предизвика тежки фрактури. Да припомня, че това е възрастта на остеопорозата. Имам пациенти, които бяха толкова обезсърчени от честите световъртежи, че мислеха да се пенсионират, да се оттеглят от активна работа. Други получиха тревожно разстройство и пристъпи на паника.

Механизмът на световъртежа

Вътрешното ухо и по-точно на вестибуларния апарат има три полуокръжни канали, свързани с разширение, в което има желеподобна пластина. Върху нея са полепнали калциеви кристали - отолити. Когато тези кристали се отлепят и попаднат в каналите, предизвикват силен световъртеж. Обичайно е засегнато едното ухо, рядко страдат двете. Кристалите попадат в тези канали, след като се отлепят при травма на главата, рязко навеждане или изправяне на главата, инфекции, Мениерова болест или просто спане предимно на една и съща страна. Това необичайно положение предизвиква оплаквания при всяко движение. За щастие, може да настъпи спонтанно “оздравяване”. Кристалите с големина на еритроцит може да се върнат на обичайното място или да се разтворят след известен период. При лечебното гладуване разтварянето на кристалите става в по-кратки срокове, затова този метод е много ценен за хората с чести световъртежи.

Има и специфични манипулации, които само лекар невролог може да приложи на своите пациенти. Аз прилагам репозиционен метод на лечение - поредица от специфични движения на тялото и главата под определен ъгъл. За повече от десет години в Клиника “Д-р Емилова” с този метод имаме голям успех в лечението и профилактиката на пристъпното доброкачествено вертиго. При него правилната диагноза - да се определи кое ухо е засегнато и в кой от трите канала е кристалът, е изключително важна. Правилната диагноза е от ключово значение, защото манипулацията е по-щадяща. Обичайно ефектът настъпва веднага. Главата става лека, вратът се отпуска, движенията са свободни. В редки случаи при много чувствителен вестибуларен апарат има замайване, неразположение, което отзвучава на другия ден, след като човек се наспи.

Рецидивира ли позиционното вертиго? Повечето пациенти го получават веднъж в живота си и лечението е окончателно. В 15% от случаите обаче се повтаря в рамките на година. Когато анализирах кръвните изследвания на пациентите с това състояние, открих, че в 90% от случаите има недостиг на витамин D. Обяснението е, че качеството на кристалите и стабилността им зависят от калциевата обмяна и нивата на витамин D в организма. За да предотвратим рецидив при хиповитаминоза или гранични стойности на витамина, препоръчваме балансирано хранене и допълнителен прием на витамин D, както и периодично плодолечение.

Д-р Катя Казакова завършва медицина във Варна през 1984 г. Специализира неврология, медицинска психология и психотерапия в Москва и доплерова сонография в София. Тя е първият лекар, започнал работа в основания от д-р Людмила Емилова Център за безлекарствено лечение във Варна през 1993 г. До днес е консултант на Клиника “Д-р Емилова” по неврология и изследва пациентите с доплеров сонограф.