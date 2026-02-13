Рекорд! Над 11 000 души са поискали да дарят кръв в Бургас за година

Бургаската болница отчита впечатляващ рекорд в кръводаряването – тенденция, която ясно показва растящата ангажираност на местната общност към каузата за спасяване на човешки животи.

През изминалата година желаещите да дарят кръв са били 11 213 души, като 9 812 от тях са преминали успешно медицинския преглед и са станали реални дарители, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона. Малко над 1000 души не са били допуснати по медицински съображения - пиене на определени медикаменти или заради хроничните си заболявания.

Интересен акцент е, че сред дарителите преобладават мъжете - те са 7 752. 2 060 са жените дарителки.

Особено значима е групата на хората, дарили кръв за първи път – цели 3 060 души. Това е ясен знак за разширяване на доброволческата общност и за повишена информираност, особено сред младите.

Дарената кръв е достигнала до 12 237 пациенти в бургаските лечебни заведения – хора, преминали през спешни и планови операции, родилки, деца, пациенти с онкохематологични заболявания, хронично болни и пострадали при инциденти. Всеки един дарител е допринесъл за спасяването на повече от един човешки живот – факт, който подчертава огромното значение на доброволното кръводаряване.

Това е най-високият брой дарители в историята на организираното кръводаряване в региона.

До голяма степен успехът се дължи и на изнесените акции в общините Несебър и Карнобат, а на 19 февруари предстои и акция в Айтос. Наблюденията показват, че именно при тези инициативи се включват повече млади хора и жени – тенденция, която дава надежда за устойчиво развитие на доброволното кръводаряване.