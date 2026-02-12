Съхранение на стволови клетки – всяко второ семейство у нас избира Future Health

Повече от 50% от съхранените проби в България са в Future Health- МЦ Афродита, останалите се разпределят между 9 други компании

Все повече бъдещи родители в България се интересуват от съхранението на стволови клетки, но около темата продължават да съществуват митове, колебания и много въпроси. Какво всъщност представляват стволовите клетки? За какво могат да се използват днес и какво обещава медицината утре? И защо изборът на тъканна банка е решение, което не бива да се прави прибързано?

По тези теми разговаряме с Вили Пеева-Пападопулу, административен директор на Медицински център „Афродита“ и директор на тъканна банка Future Health за България. Future Health е една от най – големите банки за съхранение на стволови клетки в света, с Лаборатории в Англия и Швейцария. Компанията се счита за международен еталон за качество. Именно подати това е многократно награждавана от Кралицата на Великобритания и е носител на сертификат за качествоот 5 години.

– Г-жо Пеева-Пападопулу, какво представляват стволовите клетки и защо интересът към тях расте толкова много?

– Стволовите клетки са уникални, защото могат да се самообновяват и да се превръщат в различни типове клетки – кръвни, костни, мускулни и други. Това ги прави ценни както в лечението на тежки заболявания, така и в развитието на регенеративната медицина.

„Шансът е само един – раждането“

Важно е хората да разберат нещо много ясно: стволовите клетки не са мода и не са екзотична новост. Те се използват в медицината от десетилетия,при над 85 заболявания свързани с хематологията,онкологията и автоимунните заболявания. Тук искам да отбележа, че нашите лаборатории са отпуснали успешно над 3000 съхранени проби до сега.

– Защо именно раждането е ключов момент за съхранение на стволови клетки?



– Защото пъпната връв са изключително богат източник на стволови клетки. След раждането те обикновено се изхвърлят, а реално съдържат биологичен материал, който може да има огромна стойност за бъдещето.

Това е шанс, който получаваме само веднъж. След раждането няма как да се върнем назад и да го направим повторно.

– Какви клетки могат да се съхраняват?

– Най-често говорим за два основни източника: кръв от пъпна връв и тъкан от пъпна връв. Кръвта от пъпна връв съдържа хемопоетични стволови клетки – това са клетки, които имат отношение към кръвта и имунната система и се използват при сериозни заболявания като левкемии и лимфоми.

Тъканта от пъпна връв съдържа мезенхимни стволови клетки – те са особено важни за регенеративната медицина, тъй като имат потенциал да участват във възстановяването на различни тъкани.

„Днес спасяват животи. Утре ще променят медицината.“

– В какви случаи стволовите клетки се използват доказано днес?

– Най-добре установеното им приложение е при лечение на заболявания на кръвта и имунната система – левкемии, лимфоми, наследствени анемии и други тежки състояния. Това са терапии с реални резултати, с утвърдени медицински протоколи и огромен международен опит. Паралелно с това науката развива и друга посока – регенеративната медицина. Там се работи по все повече терапии, включително за ортопедични, неврологични и автоимунни заболявания.

„Родителите не купуват услуга – те купуват възможност“

– Какво бихте казали на родителите, които се колебаят дали има смисъл?

– Напълно разбирам колебанието, защото никой не иска да мисли за тежки диагнози. Но истината е, че съхранението на стволови клетки не е нещо „за всеки ден“. То е възможност, която може да бъде решаваща в труден момент. Родителите не купуват услуга за настоящето. Те взимат решение за бъдещето. И още нещо – медицината се развива изключително бързо. Това, което днес изглежда като „възможно утре“, много често става стандарт по-бързо, отколкото очакваме. Най-важният въпрос: коя тъканна банка?!?!

– Как да направим правилен избор на тъканна банка?

– Това е критично важен момент. Най-голямата грешка е изборът само по цена. Родителите трябва да проверят дали банката има международни акредитации, какви са лабораторните стандарти, как се обработва пробата, как се съхранява и каква е системата за сигурност и проследимост.

Защото стволовите клетки не се съхраняват за една година – те се съхраняват за десетилетия. И ако пробата не е обработена и замразена по правилния начин, тя може да се окаже негодна в момент, когато е най-нужна.

Необходимо е да се вземат предвид също опитът и капацитетът на човешките ресурси. От особена важност е внимателно да се анализира състоянието и устойчивостта на компаниите, които предлагат съхранение за толкова дълъг период. Не е тайна, че през годините е имало компании, които са прекратили дейността си, поради което задълбоченото проучване е от съществено значение.

– Има ли риск за майката или бебето при вземането на пробата?

– Не. Процедурата се извършва след раждането и след прерязването на пъпната връв. Няма болка и няма риск за бебето или майката.

– Колко струват терапиите със стволови клетки и защо хората се притесняват?

– Цената зависи от конкретното заболяване, клиниката, държавата и метода на лечение. В световен мащаб терапиите могат да варират в много широки граници – от сравнително достъпни до много скъпи. Но когато говорим за съхранение, по-важното е родителите да разберат, че това е решение с дългосрочна стойност. Тук искам да отбележа, че ние от Future Health и МЦ Афродита предлагаме застраховка от 2 000 евро.

– Какво е най-важното, което искате бъдещите родители да запомнят?

– Да вземат решение информирано. Да не се водят от страх или реклама, а от факти, качество и сигурност. И най-вече да помнят: пъпната връв е шанс, който се появява само веднъж. А медицината вече е доказала, че стволовите клетки могат да спасяват животи – и тепърва ще разширява възможностите си.

Нашият гост

Вили Пеева–Пападопулу притежава магистърска степен по право и от 2004 г. работи като юрист в сферата на здравеопазването. От септември 2007 е управител на МЦ „Афродита” ООД. Под нейно ръководство клиниката е многократно номинирана и награждавана в България и Европа. Тя е считана за един от най-добрите специалисти на Балканите по управление, контрол и стандартизация на здравни заведения. Европейски призната е като експерт по стандартизация и мониторинг на оперативни процедури в здравните заведения. Тя допринася , Медицински център „Афродита“ да постигне рекордна успеваемост спрямо процент раждания с метода IVF.