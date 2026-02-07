Как правилно да съхранявате хляба, за да се отървете от нишестето: Това също така ще ви помогне да се отървете от кръвната захар

Хлябът понякога е несправедливо критикуван, но е основна храна с основание. Той е хранителен, универсален и лесно може да бъде част от балансирана диета, пише Eatingwell.

Но какво ще стане, ако един прост трик за съхранение може да направи ежедневната ви филия хляб още по-полезна за вашето здраве, особено за червата?

Диетологът Аби Шарп, регистриран диетолог, наскоро сподели изненадващ, научно обоснован съвет: замразяване на хляб.

Може да изглежда твърде просто, за да е истина, но замразяването на хляб може да промени начина, по който тялото ви го преработва. Тайната се крие в устойчивото нишесте, специален вид фибри, които не се усвояват в тънките черва.

Чрез замразяване на хляба, количеството устойчиво нишесте може да се увеличи, което осигурява неочаквани ползи за здравето на червата и контрола на кръвната захар.

Защо трябва да замразявате хляб?

Когато замразите хляб и след това го размразите или препечете, протича интересен процес на „химия на храната“.

Молекулярната структура на нишестето се променя и то прекристализира във форма, която е по-трудна за смилане в тънките черва - известна като резистентно нишесте.

Това нишесте достига до дебелото черво, където се държи подобно на диетичните фибри. Вместо бързо да се превърне в глюкоза и да се абсорбира в кръвния поток, то се превръща в храна за полезните бактерии в червата.

Положителен ефект върху кръвната захар

Едно от най-големите предимства на този процес е въздействието на замразения хляб върху нивата на кръвната захар. Тъй като устойчивото нишесте се усвоява по-бавно, глюкозата се освобождава в кръвния поток по-постепенно.

Това може да помогне да се избегнат внезапни скокове на кръвната захар, последвани от бързи спадове, които понякога се появяват след консумация на храни с високо съдържание на въглехидрати.

Важно е да се отбележи, че всяко тяло реагира различно на храната, затова е препоръчително да се консултирате със специалист, преди да възприемете този навик последователно.

Проучване от 2008 г. показа, че замразеният и след това препечен бял хляб води до по-нисък гликемичен отговор в сравнение с хляба, консумиран пресен.

Как правилно да замразите хляба

Ако искате да опитате този трик, процесът е много прост:

Замразяване: Когато купувате пресен хляб, можете да го замразите цял или, за допълнително удобство, да го нарежете предварително. По този начин можете да вземете точно толкова филийки, колкото ви трябват.

Съхранение: Поставете филийките в торбичка или специален контейнер за фризер.

Приготвяне: Когато искате да ядете хляба, извадете филийките директно от фризера и ги сложете в тостера.

Този метод е подходящ за повечето видове хляб - от бял или пълнозърнест хляб до квасен или ръжен хляб.

Освен това, това е практично решение за намаляване на хранителните отпадъци и подобряване на хранителната стойност на храна, която вече харесвате.