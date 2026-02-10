Директорът на детската болница в София подаде оставка: Отказвам да бъда част от тази среда

Директорът на специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство. Новината обяви самият той в социалните мрежи.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

Скъпи колеги, приятелии и познати,

Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване.

През изминалата година вместо партньорство видяхме системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето. Въпреки това резултатите остават.

Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие.

Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник.

През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото.

Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.

Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме!