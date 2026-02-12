Респираторен вирус смени грипа

При бебета инфекцията носи и усложнения

Грипът си заминава, замества го респираторен синцитиален вирус, коментираха пред “Труд news” инфекционисти. Те се позоваха на лабораторни данни от изследвания на пациенти.

Лични лекари и педиатри обясняват, че този вирус е широкоразпространен и се предава много лесно - по въздушно-капков път при кашляне, кихане, говорене, както и чрез контакт със замърсени повърхности. Симптомите са подобни на настинка, затова и повечето хора се възстановяват за около седмица без специфично лечение. При бебета под 6 месеца, възрастни над 65 години и хора с отслабена имунна система обаче инфекцията може да протече тежко.

Най-честите признаци са кашлица, хрема, температура, хрипове, болки в гърлото и умора.

При кърмачетата могат да се наблюдават раздразнителност, намален апетит и затруднено дишане. В по-тежки случаи RSV може да причини бронхиолит (остро възпаление на най-малките дихателни пътища), пневмония или да влоши съществуващи хронични заболявания. Той е причина и за белодробно усложнение, познато като “свирене на гърдите”.

Като превенция, лекари препоръчват двувалентна рекомбинантна ваксина за RSV.