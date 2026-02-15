Една малка става – център на голяма болка

Темпоромандибуларната става е причина за различни оплаквания. Лесният вариант за лекаря е да предпише болкоуспокояващи. Но ако той знае как да третира ставата, ще възстанови нейните функции и ще върне на пациента здравето без лекарства

Най-честите оплаквания, с които се обръщат към мен пациентите, са главоболие, шум в ушите, нестабилност, болка в рамото, тила или кръста. Обичайно лекарят се фокусира по време на прегледа към зоната, в която са оплакванията. Но най-често боли тази част на тялото, която е абнормно натоварена и компенсира друга, която не функционира. Освен това тялото ни е едно цяло и не знае, че ние, лекарите, сме си го поделили между отделните специалности. Като невролог съм си задавала много въпроси и дългогодишната ми практика ми е давала ясни отговори. Но винаги съм започвала с въпроса ЗАЩО. Когато дойде 30-годишен пациент с упорито главоболие, неповлияващо се от медикаменти, и сподели, че има „шипове“ на шийните прешлени, се питам „защо“? Какво предизвиква такава промяна в шията на 30 години?

Защо при друг се е появил шум в едното ухото? Защо трети го боли кръстът само от едната страна? Защо някой има болка в това, а не в другото рамо?

Търсейки отговор на тези въпроси, разширих огледа и прегледа. И колкото и различни да са тези оплаквания се оказа, че има нещо, което ги свързва. При всички такива пациенти има асиметрия на лицето и проблем с ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНАТА СТАВА. Тя е една от най-сложните стави в човешкото тяло. Извършва много движения, обезпечаващи най-важните функции – дъвченето на храната, говоренето, преглъщането. Тези движения изискват синхрон в действието на много мускули, както тези на устната кухина, дъвкателните, така и мускулите на шията и даже лопатките чак до подбедрицата и стъпалото. Промяната в тази става е в състояние да предизвика болки в слепоочието, тила и по едноименната половина на тялото - в лакътя, бедрото, коляното и даже глезена!

Темпоромандибуларната става е често пренебрегвана при прегледите.

Един от първите симптоми е щракането в едната става при отваряне и затваряне на устата или болка в нея. Понякога първият симптом е скърцането със зъби по време на сън. С времето към тях се прибавя болка в областта на слепоочието, тила, челото и очите. Усещане за скованост и ограничени движения както в челюстта, така и в шията. Тъй като е разположена пред ухото, болката може да се чувства в ухото или гърлото. Появява се шум в ухото.

Причините за промяната във функцията на темпоромандибуларната става са различни: дълбока захапка, липсващи зъби, проблеми с долните крайници, таза и най-честата - стресът.

Когато напрежението е голямо, положението в работата и семейството изискват високо ниво на самоконтрол - да не се каже излишна дума, да се сдържи гневът или просто да се издържи. Тогава дъвкателните мускули се стягат инстинктивно. При хроничния стрес мускулният спазъм е с месеци и даже години. Най-тъжното е, че началото може да е в детската възраст при амбициозни деца или такива, натоварени с високи очаквания от изискващи родители.

При първоначалния оглед прави впечатление асиметрията на лицето. Едното око е по високо разположено, изглежда по-отворено. Има асиметрия в гънките около устата, различно положение на рамената. Брадата е изтеглена настрани и едната половина на лицето е сякаш по-голяма от другата. Дори ушите се намират на различно ниво. Обичайно е ограничено движението в рамото на страната на засегнатата става. Щом причините се знаят, а диагнозата е буквално изписана на лицето, защо пациентът не получава нужното лечение? Защото с тази става никой не се занимава, сякаш тя не съществува.

Стоматолозите виждат прикуса (захапката) и се занимават със зъбите. Ортопедите лекуват всички други стави, но не и тази. Невролозите лекуваме там, където боли - главата, шията, рамото, кръста. Отоневролозите ще ви кажат, че шумът в ушите е нелечим проблем. Така остават и нелекувани голям брой пациенти.

А страданието е лечимо. Има следният алгоритъм: открива се причината, снема се спазъма в мускулите на ставата и се лекува причината - прикуса, зъбите, проблемите с гръбнака, крайниците или стреса. Назначава се рехабилитация. Най-важното е, че болката изчезва и се възстановява функцията. Нужно е правилна диагноза, търпение, поредица от манипулации, които освобождават напрежението в ставата, както и съдействие от пациента. В Клиника д-р Емилова“ имаме стотици пациенти, освободени от болката и излекувани по този начин, без медикаменти.

Визитка

Д-р Катя Казакова завършва медицина във Варна през 1984 г. Специализира неврология, медицинска психология и психотерапия в Москва и доплерова сонография в София. Тя е първият лекар, започнал работа в основания от д-р Людмила Емилова Център за безлекарствено лечение във Варна през 1993 г. До днес е консултант на Клиника “Д-р Емилова” по неврология и изследва пациентите с доплеров сонограф.