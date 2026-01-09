Грипът чука на вратата: Какви са първите симптоми

Броят на пациентите с грип пред кабинетите на личните лекари нараства, съобщи пред NOVA общопрактикуващият лекар и педиатър д-р Сашка Порязова.

„Това е естествено за този период на годината“, посочи д-р Порязова. По думите ѝ обаче тази година вирусът е малко по-заразен заради настъпилите мутации.

Симптомите остават стандартни: внезапно начало, висока температура, втрисане, болки в мускулите и ставите, болки в очите, болка в гърлото, хрема и кашлица.

Най-застрашени са малките деца, възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

„Усложненията могат да бъдат различни. Най-често се наблюдават ангини, отити, бронхити и пневмонии. В редки случаи не са изключени менингити или по-сериозни заболявания. Основно засегната е дихателната система, но могат да се появят и сърдечни усложнения като миокардити и перикардити“, обясни д-р Порязова.