Държавна пенсия на промоционални цени

Минималният осигурителен доход още няколко месеца е 550,66 евро

С приемането на бюджета за 2026 г. купуването на стаж ще струва повече

Даваме 109,03 евро за месец недостигащ стаж

Цената за купуване на стаж за пенсия остава без промяна през първите месеци на 2026 г. Затова хората, които предстои скоро да се пенсионират, може да се възползват от неочакваната промоция, която им беше осигурена от депутатите с неприемането на бюджета за настоящата година.

Ако на човек не му достигат няколко месеца или години стаж, за да получи право на пенсия, може да ги купи. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, може да платят за всеки месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани. От 1 януари 2026 г. минималната заплата нараства от 1077 лв. на 620,20 eвро (1213 лв.) с решение на Министерски съвет. В проекта на бюджет от Министерство на финансите беше предложено да бъде увеличен и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се, който от януари да стане 620,20 eвро. Но бюджетът не беше приет, правителството подаде оставка и беше приет удължителен бюджет. В резултат минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се остава на досегашното ниво от 550,66 евро (1077 лв.) поне до съставяне на ново правителство и приемане на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Това ще стане най-рано през май, но е възможно бюджетът за 2026 г. да влезе в сила и от средата на годината.

Цената на всеки месец недостигащ стаж за получаване на държавна пенсия е 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, което означава, че за покупката на един месец стаж през първите месеци на настоящата година трябва да бъдат дадени 109,03 евро. Ако не ви достига година стаж, трябва да платите 1308,36 евро, а цената за всичките 5 години, които по закон може да бъдат купени, е 6541,80 евро.

В бюджета за 2026 г. депутатите най-вероятно ще изравнят нивото на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се с размера на минималната заплата. От една страна защото са необходими приходи в бюджета, а от друга, за да има равнопоставеност между работещите на заплата и самоосигуряващите се по отношение на минималния размер на плащаните пенсионни и здравни осигуровки. При вдигане на минималния осигурителен доход на 620,20 eвро цената за купуване на един месец недостигащ стаж ще стане 122,80 евро, или с 13,77 евро повече от сегашното ниво. Цената за една година недостигащ стаж ще стане 1473,60 евро, което е увеличение с 165,24 евро. А за 5 години недостигащ стаж ще трябва да бъдат платени 7368 евро, или с 826,20 евро повече от сегашната цена.

И жените, и мъжете трябва да работят два месеца повече

Вдигат възрастта за пенсиониране

За мъжете са нужни 64 г. и 9 месеца

Необходимият стаж за пенсиониране от началото на годината нарасна с два месеца и за жените, и за мъжете.

Възрастта и необходимият трудов стаж за придобиване на право на пенсия нараснаха от началото на 2026 г., въпреки че още не е приет бюджет за настоящата година. Изискваната възраст за жените се увеличава с 2 месеца, а за мъжете - с един месец. Но мъжете могат да излязат в пенсия доста по-късно от жените, въпреки че средната продължителност на живота им е по-кратка.

Изискваният трудов стаж за пенсия нараства и за мъжете, и за жените с 2 месеца. От 1 януари, за да излязат в пенсия жените трябва да са навършили 62 години и 6 месеца и да имат трудов стаж от 36 години и 10 месеца. За да получат пенсия, мъжете трябва да са навършили 64 години и 9 месеца и да имат стаж от 39 години и 10 месеца, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Постепенното увеличение на възрастта и необходимия стаж за пенсия беше решено преди години, а целта е да бъдат ограничени разходите за изплащане на пенсии. Стажът за излизане в пенсия ще нараства докато през 2027 г. достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете. Възрастта за пенсиониране и за мъжете, и за жените ще нараства докато достигне 65 години. За мъжете това ще стане сравнително скоро - през 2029 г., а за жените - през 2037 г. След края на 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да нараства с увеличението на средната продължителност на живота, пише в КСО.

По принцип средната продължителност на живота нараства през годините. Поне така беше до 2019 г. С ковид кризата през 2020 г. обаче ситуацията се промени и тогава средната продължителност на живота намаля. През последните години продължителността на живота отново нараства. Според данни на НСИ средната продължителност на живота за периода 2017-2019 г. (точно преди пандемията) е 74,9 години. А според последните данни за периода 2022-2024 г. е 75,6 години, като при мъжете е 71,9 години, а при жените е със 7,4 години по-висока - 79,3 години. Тоест, продължителността на живота вече е малко над нивото от преди пандемията. Но въпреки това продължителността на живота в България е една от най-малките за страните от ЕС. Затова е нормално и възрастта за пенсиониране в България да е по-ниска спрямо другите държави от ЕС, но това не е така. Възрастта за пенсиониране продължава да нараства с цел да бъдат спестени пари на държавната хазна. През миналата година дори стартира работа по пътна карта за промени в пенсионната система и имаше предложения за увеличаване на възрастта за пенсиониране. Но до представяне на тази пътна карта не се стигна преди правителството да подаде оставка.

През 2026 г. се запазва и правото на ранно пенсиониране до една година преди навършване на нормалната възраст при наличие на изисквания стаж. Това право може да се ползва от жените, навършили възраст 61 години и 6 месеца при стаж 36 години и 10 месеца, както и от мъжете, навършили 63 години и 9 месеца със стаж от 39 години и 10 месеца. Тази пенсия се отпуска пожизнено с намаление от 0,4% за всеки месец, недостигащ на човека до общата пенсионна възраст.

За придобиване на така наречената пенсия при непълен осигурителен стаж, т. е. когато човек няма достатъчно трудов стаж, но има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, той трябва да е навършил възраст от 67 години. Не е предвидено възрастта за придобиване на право на пенсия при непълен осигурителен стаж да нараства през следващите години.

Необходимото време се изчислява към датата на заявлението

Може да бъдат купени до 5 години

Купуваният стаж е от трета категория

Може да бъдат купени до 5 години недостигащ осигурителен стаж.

Възможностите за купуване на осигурителен стаж са посочени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и се допускат само в точно определени случаи. Има три варианта, при които хората могат да купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години недостигащ стаж по общия ред.

Купеният стаж се зачита за осигурителен от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране. Преди да купят стаж хората трябва да проверят в териториалното поделение на НОИ точно колко време не им достига за пенсия. Защото, ако платят по-голяма сума от необходимата, това няма да им осигури по-висока пенсия, но ще имат право да поискат надплатената сума да им бъде възстановена от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението за получаване на първата пенсия. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигуровки. Внасянето на осигуровките за недостигащия стаж става по банков път след подадена декларация.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигуровки. Осигурителният доход за времето, за което е купен осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера за осигурителния му доход спрямо средния осигурителен доход за страната.

Важи само за работещите хора

Служебно увеличение на пенсиите от 1 април

Пенсиите на работещите пенсионери служебно ще бъдат преизчислени от 1 април. Но пенсионерите още през януари може да поискат преизчисление.

Пенсиите за трудова дейност на хората, които продължават да работят, служебно ще бъдат преизчислени от 1 април 2026 г. Това става без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

При преизчисляването се зачита допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември на предходната календарна година. Стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се - данните за внесените от тях осигуровки. Стажът се зачита въз основа на налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването. За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната година.

Преизчисляването на пенсиите може да стане и с подаване на лично заявление в НОИ от пенсионер, който е придобил допълнително осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. В този случай преизчисляването също се извършва ежегодно, но сроковете са различни - от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните за внесените осигуровки за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на НОИ. Още през януари работещите пенсионери могат да поискат пенсиите им да бъдат преизчислени. Ако някой е подал такова заявление през последните четири години, то продължава да е в сила, и пенсията ще бъде преизчислена от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.