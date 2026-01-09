Рекорден брой пациенти с бъбречни заболявания в Бургас

1700 пациенти са преминали през отделението по нефрология в УМБАЛ-Бургас за изминалата година, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона. Броят е рекорден в сравнение с минали години, съобщиха от здравното заведение.

„Приемаме много пациенти, които страдат и от други заболявания и имат нужда от комплексно лечение. Зачестиха случаите на остра и хронична бъбречна недостатъчност, лекуваме множество глумеронефрити“, заяви началникът на отделението д-р Златина Миринчева.

Тя добави, че тук постъпват и болни с усложнения вследствие на приложение на контрастни вещества. Много са и спешните случаи на остра бъбречна колика.

На първите пет места по брой преминали пациенти следват Клиниката по съдова хирургия, Отделението по нервни болести, Второ детско отделение и Отделението по кардиология.

Най-натоварените месеци през изминалата година са били януари, март и юли, като през всеки от тях в болницата са приемани средно по около 2700 пациенти. Според медиците това отразява както сезонните пикове на заболеваемост и туристопоток, така и постоянната необходимост от своевременна и качествена болнична помощ.

Месеците март и юли са рекордни по брой приети пациенти и предходни години, защото през март болницата лекува усложнения от грип и вирусни инфекции, а през летните месеци населението на Бургас се увеличава десетократно заради туристическия сезон.