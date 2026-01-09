Д-р Веселин Даскалов: Оперираме едновременно глаукома и катаракта с най-новия ексимерен лазер

Процедурата се извършва за първи път в България и Източна Европа

Вътреочното налягане на пациентите се е нормализирало още на следващия ден

В края на 2025 г. четирима пациенти прогледнаха благодарение на процедура, която беше извършена за първи път в България и Източна Европа от екипа на един от водещите офталмолози у нас - д-р Веселин Даскалов. Става дума за използването на най-новия ексимерен лазер - ELIOS, за интраоперативно хирургично лечение на глаукома.

Апаратът произвежда лазерно лечение в синия спектър с дължина на вълната 308 nm. Това е студена светлина с много ниска мощност окло1.2 mJ, която не предизвиква термален ефект. И при четиримата пациенти лазерът е използван за комбинирано лечение на първична откритоъгълна глаукома и катаракта. Още на първия следоперативен ден вътреочното налягане при всички оперирани се е нормализирало.

“С този ексимерен лазер ние пробиваме трабекуларния апарат на окото (зоната, през която става транспортът на вътреочната течност и която при глаукомата е най-увредена) и създаваме 10 микроканала в него. Така се подобрява оттока на вътреочната течност през физиологичният є път”, обяснява д-р Даскалов.

Най-голямото предимство на тази процедура е, че може да се използва за комбинирана операция за отстраняване на катаракта (перде) като едновременно с това се извършва и лечение на глаукома. За разлика от използваните досега методи, възстановителният период е изключително кратък. Ефектът за пациента настъпва почти веднага, като състоянието му се стабилизира напълно в рамките на 2-4 седмици. След процедурата капките на глаукомно болните или се редуцират, или се спират напълно.

“С този лазер се работи в Европа от няколко години, но ето че вече го има и в България, което ни дава възможност за най-съвременното лечение на това заболяване”, коментира д-р Веселин Даскалов.

Глаукома е група от дегенеративни заболявания, обединени от един общ признак - прогресивно увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. При нея очният нерв се уврежда поради високо вътреочно налягане. Причината за това е прекомерното количество вътреочна течност в предната част на окото, чието постепенното натрупване води до повишаване на налягането.

Глаукомата е втората причина за слепота в световен мащаб след катарактата и първа сред по-възрастните хора. За това заболяване се казва, че каквото вземе - не връща, т. е. загубата на зрение, предизвикана от глаукомата, е необратима. Медицината може да помогне и да спре процеса от момента на установяване, но не може да върне загубеното зрение.

Катаракта, или “перде на окото”, е помътняване на естествената очна леща, което води до замъглено, неясно зрение, проблеми с цветовете и чувствителност към светлина, като единственото лечение е хирургично премахване на помътнялата леща и имплантиране на изкуствена. Въпреки че катарактата е свързана със стареенето (над 50-60 г.), може да се появи и по-рано поради диабет, травма, възпаления или употребата на стероиди, като най-често се развива бавно и безболезнено.