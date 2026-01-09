Алчността на Швейцария, която убива

Притежателите на бара, в който изгоряха 40 младежи, били изгонени от родната Франция

В Кран Монтана се интересували само от многото пари на Жак и Джесика Морети

Седмица след най-драматичната новогодишна нощ за Швейцария, алпийската страна започва лека-полека да си дава сметка, че нейната алчност е може би главният виновник за трагедията срещу 1 януари в бара-дискотека „Съзвездието“ на баровския ски-курорт Кран Монтана.

Засега има само двама виновни за развихрилия се там за броени минути жесток пожар, в който бяха изпепелени 40 младежи, а ако не напуснат този свят поради ужасяващи изгаряния, инвалиди за цял живот ще останат 119 други - французите-собственици на локала, съпрузите Жак и Джесика Морети. Срещу тях прокурорката от близкия по-голям град Сион - Вале Беатрис Пилу е повдигнала все още хипотетично обвинение за убийство, наранявания и палеж. Но според швейцарски медии и според тези в съседните Италия и Франция, от където са много от жертвите и десетки ранени, списъкът на магистратката може скоро да набъбне с нови имена, при това с много.

По простата причина, че по всички писани и неписани правила в Швейцария за продажби на търговски имоти или отстъпването им под наем, компетентните власти в Кран Монтана въобще не е трябвало да допускат Жак и Джесика Морети на територията си. Най-малкото защото заради стопански прегрешения на тях им е било забранено в родната Франция да извършват каквато и да било търговска дейност. Но има нещо още по-недопустимо, което прецизните като местните часовници полицейски органи в Берн, Женева или Цюрих със сигурност са знаели, може би са информирали, когото трябва, но изглежда никой не им е обърнал внимание.

Става дума за това, че когато през пролетта на 2011 г. чорбаджиите на „Съзвездието“ са се появили в Кран Монтана с пълни с пари чанти, те са бягали от истории, които е трябвало да забравят. Ами трийсетгодишният тогава Жак малко преди това е бил освободен от затвора на френския департамент „От Савоа“, където е бил запрян за афери с първия му бизнес - алъш-вериш с продукти от неговия роден остров Корсика - сушени колбаси, сирена, вина и боровинков ликьор. Междувременно той е бил осъден и в Швейцария на 12 месеца затвор задочно за експлоатация на проституцията - пласирал бил девойки-масажистки в салон за целта в Женева, също така е бил разследван седем пъти в Хексагона за отвличане с цел подкуп и за измама. След амнистия по някакъв повод е освободен предсрочно от пандиза в „От Савоа“, завръща се в родното си корсиканско село Гизонача и там се запознава с училата се на бизнес в университетите на Монако, Монпелие и Южен Уелс - Джесика. Харесват се, женят се и бившият затворник и икономистката, която е със седем години по-млада от него, потеглят за швейцарските Алпи.

Както отбелязаха почти в хор италианският в. „Република“ и френският „Льо Фигаро“, двамата веднага се насочват към проспериращия курорт Кран Монтана, където „демнострират общия си инстинкт за успех“. Първият им ход е да наемат традиционния планински ресторант със завехнала слава „Le Vieux Chalet“, който се намира в сателитното на бляскавия Кран Монтана курортче Ленс. Предлагат на собственика да финансират скъпия ремонт на кръчмата с цел да я превърнат в шикозен, но уютен хан с барбекю и фондю, плюс „Музика на живо“ и хубави дащни рускини за сервитьорки и танцьорки. Чорбаджията се съгласява и след обновяването му локалът бързо става популярен в района, където според местното пишещо братство е трудно да придобиеш собствена вила дори срещу 10 млн. франка или почти 10 млн. евро.

В същото време хитовият хан изстрелва мениджърите си в баровското местно общество, като „социалната мрежа на семейство Морети е експертно метната върху политици и предприемачи“. Така обясняват Жак и Джесика на обгрижващи ги с цел реклама репортери, определяйки паяжината си като „гъста“, а животът им в нея - „брилянтен“. постепенно за двамата корсиканци се отварят както ексклузивните възможности да придобият още недвижими имоти, така също и вратите на кантоналните банки за кредити, които закръглят на цифри с 6-7 нули отзад и без това многото техни пари. С всичките тези средства семейството придобива в съкратени срокове „Съзвездието“, което от скромно кафене превръщат в ексклузивен локал, като в неговото подземие освен изгорялата на 1 януари дискотека е бил обзаведен полутаен „бар-приве“ за ВИП клиенти с водопад и подбрани „ескорт-ки“.

После двамата съпрузи стават също така собственици на още два ресторанта, които правят хитови, купуват си няколко вили и апартаменти в райското кътче, за да ги дават под наем срещу огромни суми, сдобиват се и с много имоти в Кан на френския Лазурен бряг. И тук стигаме до швейцарската алчност, която убива - според редица медии в Конфедерацията и из Европа, не само собствениците на търговски обекти и кокетни жилища в Кран Монтана, но също така местните власти, са си затваряли очите пред агресивните прийоми на действие на низвергнатото от Франция заради стопански престъпления семейство. И са му съдействали, само и само, за да се докопат до неговите много пари, без да се интересуват от къде ги има, като с цел да сложат ръка върху тях властите са проявявали и подсъдна небрежност, поддавайки се на добре владените от двамата корупционни хватки. Иначи не може да се обясни фактът, от който са възмутени мнозина местни ресторантьори и бармани, а именно, че Жак и Джесика са получавали веднага куп трудно придобивани разрешения за всевъзможни дейности, а локалите им въобще не са били контролирани. Ами последната „противопожарна визита“ в злополучната дискотека-жертвена клада, е била осъществена през далечната 2019 г., а е трябвало да бъде правена поне веднъж на 12 месеца! А завчера стана известно видео от 2020 г., в коет сервитьор предупреждава тогавашни клиентти на изгорялото подземие, да не вдигат нависоко бутилките шампанско с искрящи шашки, тъй като звукоизолиращата пяна на тавана била лесно запалима и можела да лумне...

Доколкото до корупционните хватки и чантите с пари на Жак и Джесика, вчера най-тиражираният италиански всекидневник „Кориере дела сера“ написа следното: „Накратко - вихрушката от активност и успехи на семейството, за които сега някои сред колегите им ресторантьори се чудят дали е само резултат от брилянтно икономическо управление, е много подозрителна. За да я обяснят, журналистите от швейцарския сайт „insideparadeplatz.ch“ отидоха по-далеч, като се върнаха към история, която повдига въпроси от миналото лято. Тогава голяма делегация от Държавния съвет на кантона Вале, /където се намира Кран Монтана - бел. кор./, е била „почерпена“ с баровско пътуване до Корсика с луксозна платноходна яхта.

„Институционални, икономически и културни дейности“ - обясниха членовете на делегацията, но сега всичко, свързано с Корсика, е станало подозрително, тъй като това е родният френски остров на Жак. А тези, които го познават, си спомнят още, че той е бил приятел на Жан-Пиер Валентини - бизнесмен родом от корсиканския град Корте, който днес живее между Швейцария и Дубай. Валентини в момента е съден в Марсилия за пране на пари и за участие в престъпно сдружение от мафиотски тип, като случаят е свързан с така наречената банда „Petit Bar“, „Малкия бар“. А това е корсиканска организирана престъпна група, тоест местна коза ностра“. - завършва абзацът във вчерашната публикацията на „Кориере дела сера“.