Как да победим главоболието

Чаша вода и 15 минути на тъмно могат да решат проблема

Главоболието е чест спътник на съвременния човек. Стрес, недоспиване, обезводняване, хормонални колебания, продължително взиране в монитора - много са причините, които могат да предизвикат неприятното състояние. Някои хора търпеливо понасят главоболието и чакат то да отшуми само, други веднага гълтат хапчета. Важното е да вземете някакви мерки, за да не допуснете страданието да се превърне в хронично.

Много често причината за главоболието е банална - обезводняване или пренапрежение. Затова преди да предприемете нещо по-сериозно, изпийте чаша вода, затъмнете помещението и се опитайте да полежите 10-15 минути в тишина. Подобна атмосфера помага при болки, свързани със стрес и преумора.

Нежен масаж на врата, слепоочията и основата на черепа може значително да намали болката, причинена от мускулни спазми или напрежение във врата и раменете. Добавянето на прости упражнения за разтягане ще облекчи натиска върху кръвоносните съдове и нервните окончания.

Ако главоболието не минава, вземете лекарство, но имайте предвид, че обезболяващите не са еднакви. Ефективността им зависи от състава, дозировката и механизма им на действие. Лекарствата за главоболие без рецепта най-често се категоризират по основната им активна съставка.

Парацетамолът е активна съставка с леки аналгетични и температуропонижаващи свойства. Той не дразни стомашната лигавица и може да бъде добра алтернатива на нестероидните противовъзпалителни средства, когато са противопоказани. Парацетамолът често се използва в комбинация с други вещества, като ибупрофен. Двойното действие засилва обезболяващия ефект и ускорява настъпването на резултат.

Комбинацията от ибупрофен и кофеин е друга възможност, особено при мигрена. Кофеинът усилва ефектите на болкоуспокояващите, помага за бързо справяне със съдовите спазми и намалява сънливостта, която често съпътства болката.

Ибупрофенът е нестероидно противовъзпалително лекарство и помага за овладяване не само на самата болка, но и на възпалението и температурата. Подходящ е за главоболие, причинено от напрежение, мигрена и мускулни болки.

Как да изберем най-подходящото средство? Всичко зависи от причината за болката, индивидуалните характеристики и дори от часа от денонощието. Ако сте склонни към повишена стомашна чувствителност, си струва да изберете лекарство с подобрена поносимост. При мигрена е подходящ съдосвиващ медикамент. А ако болката е свързана с умора и напрежение, могат да помогнат релаксацията и лекарствата, съдържащи кофеин.