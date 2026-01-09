142 легла ще има новата детска болница в Бургас

Новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас ще разполага със 142 легла, с клиники и отделения по основни специалности.

Сред отделенията, които ще бъдат разкрити са педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

На свое заседание днес, 9 януари, Министерски съвет одобри окончателната структура на здравното заведение, с което се определят пълният обхват на дейност и структурата на лечебното заведение.

Това решение вече позволява да се придвижи напред процесът по окомплектоване и подаване на документи за издаване на разрешение за дейност на болницата, в съответствие с вече утвърдената структура.

За да се достигне до финалния етап - на подаване на документи за регистрация на лечебното заведение - предстои окончателно да се сформира екип на болницата.

Процесът по селекция на кандидатите тече от няколко месеца като вече приключи набирането на кандидатури за административните позиции. В момента интензивно се провеждат срещи с кандидатите за лекари и медицински специалисти, обявен е и конкурс за управител.