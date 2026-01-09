Окончателно: ваксината против варицела става задължителна в България

Имунизирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния „Държавен вестник“.

Ваксината е напълно безплатна.

"Труд news" припомня, че досега Varivax бе частна и пожелателна. Тя се поставя в две дози с препоръчителен интервал минимум един месец. До момента ваксината се закупуваше и двете дози излизаха приблизително 90-100 лв. за двете дози общо.

Задължителна ваксинация срещу дребната шарка се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

За децата, които са родени преди 1 януари 2025 г., ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите.

Мотивите за решението

Тежки усложнения при деца, възрастни и хора с отслабена имунна система - това са част от мотивите за въвеждането на задължителна ваксинация против дребна шарка.

В мотивите за промените е посочено, че при децата най-честите усложнения са тежко протичаща варицела и кожни лезии, причинени от вторична бактериална инфекция, докато при възрастните заболели водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометираните лица, заболели от варицела, по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения.

Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен от варицела, като това трябва да се случи в рамките на до 72 ч. от датата на контакта. Имунизацията

Деца, ваксинирани срещу варицела преди повече от 30 дни от контакт с болен от варицела или с болен от херпес зостер не се ограничават от посещение на организиран детски колектив – детска ясла, детска градина или училище, т.е не подлежат на карантина.