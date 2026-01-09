Българската енергетика загуби своята независимост

Солари и батерии през зимата са, меко казано, безпомощни

Идва първата истински зимна седмица. Прогнозният товар на електроенергийната ни система стабилно ще надвишава 7000 MW от 9:00 до 21:00 часа в продължение на няколко поредни дни. Пиковете сутрин и вечер ще достигат 7500 MW.

Ще го напиша възможно най-ясно:

Българската енергетика вече не е в състояние да покрие такъв товар - нито целодневния, нито пиковия. Загубихме независимостта си.

Напомням основните загуби от последните няколко години:

1. АЕЦ Козлодуй явно е осакатена и работи на 1850 MW, вместо на 2100.

2. ТЕЦ Контур-Глобал Марица-изток 3 окончателно затвори половината си мощности и остана само с два блока.

3. ПАВЕЦ Чаира е съсипана и може да работи само с 1 от 4 турбини.

В същото време бяха инвестирани милиарди евро в солари и батерии, които обаче в такава обстановка са, меко казано,

безпомощни. Соларите може и да дадат нещо, но по-вероятно е напълно да спят. Батериите ще бъдат зареждани нощем, за

да помагат малко по време на пиковете, но приносът им няма да промени съществено уравнението.

Дори големите ВЕЦ, мините и лигнитните ТЕЦ да работят на пълна мощност, няма как да покрием напълно такъв товар. Ще

внасяме много ток, който вероятно ще бъде много скъп, защото времето ще бъде подобно и при съседите. Последното ще

се случва, докато има кой да ни продава. После следва режим, свещи, печки на дърва...

Това е положението.