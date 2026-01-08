От юни влиза в имунизационния календар

“Ваксината срещу варицела става задължителна от юни. Това е крачка напред в правилната посока”, коментира пред БНР д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар, член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. А ваксините, които имат препоръчителен характер, ще обхващат повече деца.

“Много деца боледуват от варицела. Има ваксина, която би могла да предпази децата от заболяване. Тя е скъпа за родителите, които трябва да я закупят. Хубаво е да може да бъде поставяна на всички деца, за да можем да предотвратим взривовете, карантините, карантинирането на децата, рисковете от усложнения”, подчерта тя.

Ваксината ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето. При поставяне на ваксината на по-голямо дете, не е нужно преди това да му бъде правен тест за антитела, уточни също общопрактикуващият лекар.

“Същото важи и за ваксината срещу HPV вируса”, допълни тя. От 1 януари се разширява възрастовата група за момичетата - сега се включват момичетата между 15 и 18 ненавършени години. При децата над 14 години дозите, които се поставят, вече не са 2, както при децата между 10 и 14 г., а са 3, обясни д-р Гергана Николова.