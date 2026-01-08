Две огнища на птичи грип в България, над 100 хиляди животни ще бъдат евтаназирани

От началото на годината Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е регистрирала два случая на инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдни обекти край Асеновград и в пазарджишкото село Тополи дол, пише БТА.

Сигналите за повишена смъртност сред птиците са подадени от собствениците на обектите, където се отглеждат около 90 000 кокошки носачки и 15 000 патици мюлари. В района на засегнатите ферми са въведени 3-километрови предпазни зони и 10-километрови наблюдавани зони, включващи редица населени места в Асеновградско, Пазарджишко и Съединение.

БАБХ напомня, че вирусът се разпространява чрез директен контакт с болни птици, техните секрети и изпражнения, както и чрез заразени фураж и вода. В момента се извършва проучване и контрол на движението на птици, продукти и транспортни средства, свързани с фермите.

За ограничаване на заразата се препоръчват строги мерки за биосигурност: отглеждане на птиците на закрито, недопускане на диви птици и гризачи, контрол върху фуража и новозакупените птици, както и редовно почистване и дезинфекция на транспорта.

Птицевъдите, чиито стада са унищожени заради заболяването, ще получат законово установена компенсация, с цел бързо възстановяване на дейността и минимизиране на последиците за сектора.