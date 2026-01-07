Предлагат безплатни ваксини срещу грип за децата

Осигурени бяха 15 000 назални дози

Надявам се още от следващата година да имабезплатни ваксини срещу грип и за децата. Въпрос на средства е до каква възраст ще бъдат включени - до 6-7, до 15 или до 18 г., съобщи главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Той обясни, че интересът към противогрипните ваксини рязко е нараснал през последните 2-3 години. “Тази година са приложени 92%-93% от безплатните дози, осигурени по програмата за хора над 65-годишна възраст. Търсят се и ваксини в аптеките. Сега е дошло време да обърнем поглед към нуждите на децата, надявам се за следващия сезон да имаме програма и за тях и да им осигурим безплатни ваксини срещу грип, каза още Кунчев.

Тази година бяха осигурени 15 000 дози от назалната ваксина за деца, която обаче не беше безплатна. Въпреки това свърши за дни в аптеките. А високото покритие при възрастните означава, че над 300 000 пенсионери за защитени от идващата грипна вълна.

Кунчев подчерта, че всяка година най-много боледуват най-малките и децата в ученичка възраст според данните на Националният център по заразни и паразитни болести.

До седмица ще стане ясно кои са областите в страната, в които разпространението на инфекцията е най-значително.