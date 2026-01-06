Пикът на грипа - в края на януари, Перник първенец по болни

Заболеваемостта от грип в България расте, а Перник вече е сред най-засегнатите области – 240 заболели на 100 хиляди души, което е двойно над средното за страната.

Според общопрактикуващия лекар д-р Веселина Никифорова след кратък спад по празниците случаите рязко се увеличават. Характерните симптоми остават внезапно начало, висока температура, силни мускулни болки, главоболие и отпадналост.

Най-уязвими са децата и възрастните хора. Лекарят подчертава значението на ваксинацията и напомня, че първите дни от заболяването са най-заразни, затова болните трябва да останат вкъщи.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова посочва, че разпространението на грипа е очаквано и се движи в рамките на предишни години. Прогнозата е за пик в края на януари или началото на февруари. Доминира грип тип А (H3N2), който се разпространява по-лесно, но не протича по-тежко.

Най-засегнатите области в момента са Перник, София област, Бургас и Варна. Проф. Христова не вижда нужда от национална епидемия – мерките трябва да се прилагат локално според ситуацията.

Ваксинацията е най-ефективна през есента, но за хора с хронични заболявания имунизацията може да има смисъл и сега като допълнителна защита.

Джипитата припомнят, че при доказан с тест грип, трябва в максимално кратки срокове да започне прием на одобреният противогрипен препарат.