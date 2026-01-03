Съставка в шоколада може да забави стареенето: Колко често трябва да го ядем?

Някои хора изглеждат физически по-млади или по-възрастни, отколкото предполага датата им на раждане. Това се дължи на фактори на околната среда, болести и начин на живот, пише Newsweek.

Така наречената биологична възраст може да се определи чрез определени биомаркери - например промени в генетичния материал чрез ДНК метилиране или дължина на теломерите.

Изследователски екип, ръководен от Джордана Бел от Кингс Колидж Лондон, е изследвал точно това. Те са определили биологичната възраст на 509 души от британското проучване TwinsUK и 1160 души от немското проучване KORA.

Според доклада на orf.at, резултатите показват, че тези с по-високи нива на теобромин в кръвта си наистина са биологично по-млади, отколкото предполага хронологичната им възраст.

Теоброминът е естествено вещество, което се намира в какаовите зърна. Има ефекти, подобни на кофеина, но е токсично за кучетата.

За хората обаче теоброминът може да бъде полезен и да предпазва сърцето.

Проучвания върху мишки и червеи дори показват, че теоброминът може да удължи живота.

Как работи

Учените са изследвали и дали други вещества в кафето или какаото влияят на генетичната възраст. Ефектът обаче вероятно се дължи конкретно на теобромина.

Изглежда, че това вещество действа директно върху генома и генната активност - и по този начин може да забави процеса на стареене.

Според изследователите, това може да е друг начин, по който какаовите растения подпомагат здравето ни. Все още обаче не е ясно дали теоброминът взаимодейства и с други здравословни растителни съединения - като полифенолите.

„Не казваме просто, че трябва да ядете повече тъмен шоколад“, уточнява авторът на изследването Бел. В края на краищата, шоколадът съдържа и много захар и мазнини.

Анализът обаче показва, че определени вещества в храната биха могли да бъдат ключът към по-дълъг и здравословен живот.