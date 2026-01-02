Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти

Всеки един случай на потвърден грип в страната, независимо дали става дума за доболнична помощ – в кабинетите на личните лекари, или за хоспитализирани пациенти в болниците – се съобщава и се оповестява пред Националния център по заразни и паразитни болести. Така се води статистика. Това, което наблюдаваме в последните няколко седмици, е очаквано увеличаване на заболеваемостта. Нищо не е типично или учудващо за сезона и няма основания за паника. Това каза в ефира на БНТ доц. Трифон Вълков, инфекционист.

Той коментира т.нар. „супергрип“, който предизвика тревога в някои страни.

"Грипът е високо изменчив вирус и това е е нормална черта от еволюционната биология на тези вируси. Новият вариант, за който се съобщава в Англия и Австралия, съдържа седем мутации, които му позволяват да избегне частично имунния отговор, както след преболедуване, така и след ваксина. Това го прави по-лесно предаваем и по-бързо развиващ се. До момента наблюдаваната клинична симптоматика не се различава съществено от досегашните варианти“, обясни експертът.

По думите му грипът засяга всички възрастови групи, но най-рискови са децата и възрастните над 65 години, особено ако имат хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата или ендокринната система.

„Грипът започва изключително остро – в рамките на няколко часа човек може да развие висока температура и пълен симптомен комплекс. Това е една от инфекциите, при която може да се определи точният час на началото на заболяването. Именно заради това е важно да се направят бързи тестове, които за няколко минути могат да покажат кой е причинителят – дали грип или друг респираторен вирус. Противовирусното лечение е най-ефективно, ако започне веднага, в първите часове от появата на симптомите“, обясни доц. Вълков.