Внимание! Силни магнитни бури удрят Земята - Най-опасната на Нова година

От 29 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. геомагнитното поле на Земята ще бъде повлияно от колебания в слънчевата активност. Според глобални мониторингови източници, някои дни ще бъдат с умерени до силни магнитни бури, които могат да повлияят на човешкото благополучие.

График на магнитните бури:

- Понеделник, 29 декември – умерена буря (4 точки)

Началото на слънчево смущение. Възможни са нарушения на съня, резки промени в настроението и обща слабост. Препоръчва се умерена активност и избягване на претоварване.

- Вторник, 30 декември – силна буря (5-6 точки)

Един от най-опасните дни. Може да предизвика главоболие, скокове на кръвното налягане и болки в ставите. Хората със сърдечно-съдови проблеми трябва да бъдат особено внимателни.

- Сряда, 31 декември – се очаква увеличаване на геомагнитната активност до Kp 5-6, което съответства на мощна магнитна буря от червено ниво.

Това може да доведе до значително влошаване на здравословното състояние на метеочувствителните хора. Алкохолът и мазните храни усилват ефекта върху сърцето и кръвоносната система.

- Четвъртък, 1 януари – умерена активност (4 точки)

Остатъчните ефекти от слънчевия вятър могат да причинят раздразнителност и намалена работоспособност.

- 2 и 3 януари – слаби колебания (2-3 точки)

Магнитното поле започва да се стабилизира. Възможни са апатия и умора, особено при чувствителни хора.



Най-чувствителни към магнитни бури са:

- хора с хипертония или сърдечно-съдови заболявания

- хора с хронични мигрени и нарушения на съня

- емоционално нестабилни личности

- бременни жени и възрастни хора

- хора, зависими от времето

Магнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, причинени от активността на Слънцето. Когато заредените частици достигнат планетата, те могат да повлияят на биологичните ритми, особено на сърдечно-съдовата и нервната система, както и на технологиите.