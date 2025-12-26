Проф. Ива Христова: Мутирал грипен вирус H3N2 настъпва в страната, ще има повече болни

Още по темата: Мутиралият грип най-опасен за децата до 5 години 21.12.2025 20:02

Грипът тази година ще бъде доста по-широко разпространен и ще има доста повече заболели, съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

“Грипът напредва и това е очаквано. Охлаждането на тялото отваря вратата за вируси, не само за грипния”, предупреди проф. Христова, цитирана от Nova.

По думите ѝ сега е стартът на епидемичното разпространение на грипа и ще станем свидетели на бързо покачващи се нива на заболеваемост.

“Вече изпреварихме миналогодишното разпространение. Тази година тръгнахме с доста по-малка заболеваемост, спрямо същия период за миналата година, но настигнахме това ниво и уверено крачим напред и нагоре. Това си има своето обяснение - грипен вирус H3N2 е мутирал. Важно е да се пазим, да знаем, че грипът набира скорост и да направим всичко възможно да се защитим”, посочи тя.

Според нея в момента има единични случаи на COVID. “Официалната регистрация показва около 50 случая, но и при нас десетина пъти по-рядко доказваме SARS-CoV-2 спрямо грипен вирус”.

Перник - първенец по грип

“В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа по области. Там има 303 заболели на 10 000 за седмица. Миналата седмица бяха около 240. Има сериозно увеличение, това са вече епидемични нива. Следват Габрово, Варна, Русе и все повече области ще се присъединяват. А после по обратен ред ще излязат”, коментира експертът.

Проф. Христова допълни, че заболеваемостта е различна и по възрастови групи. “При средна за страната 112 на 10 000, при деца между 5 и 14 години е над 300, а при деца до 5 години е над 400. Най-малките са най-уязвими. От другата страна са възрастните, които също са уязвими. И предвид подлежащите им заболявания често стигат и до болница. При тях хоспитализациите са водещи”, обясни тя.