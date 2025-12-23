Драстично постъпване на лекарства отчитат фармацевти

Още по темата: Недостиг на лекарства очакват фармацевти 24.11.2025 20:45

Драстично увеличение на някои лекарства отчитат през последните месеци фармацевти и пациенти. Данните показват, че поскъпването не е еднократно. Нарастване на цените има основно при медикаменти, които се отпускат по Здравна каса.

По думите на аптекарите, увеличенията не са свързани с приемането на еврото, а заради липсата на контрол на цената на производителя, коментират от фармацевтичния бранш.

Поскъпването обхваща както лекарствата, отпускани по лекарско предписание, така и тези без рецепта.

"Има фрапиращи случаи, които се увеличават два пъти, три пъти цената на лекарството. Говорим цени, които са в порядъка, били са между пет и 10 лева, в момента са около 20-25 лева", коментира за БНТ Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.

Най-осезаемо се усеща поскъпването при лекарствата, които се изписват по Здравна каса, а пациентите трябва да доплащат за закупуването им.

"Да кажем едно лекарство, което струва 12 лева, касата заплаща десет. До момента пациентът плаща 2 лева. Ако производителят реши да вдигне, и ние съответно търговецът на едро и търговецът на дребно вдигнем цената и тя стане 25 лева, касата продължава да плаща 10 лева, но вече цената за пациента е 15 лева", каза Качулев.

От Агенцията по лекарствата заявиха, че медикаментите без рецепта нямат фиксирани цени от държавата. Производителят сам предлага цена, а държавата я регистрира, без да я определя.

"Ние сравняваме цени - дали определената надценка, която е по наредби, е сложена и тя надвишава или не надвишава, но контрол на производителя колко точно му струва това лекарство няма никъде", обясни Качулев.

За да защити гражданите от рязко поскъпване на лекарствата, тази година Министерството на здравеопазването въведе ограничение. Фирмите могат да поискат увеличение на цената най-рано година след последното ѝ одобрение. Дори тогава то ще е строго ограничено, до размера на официалната инфлация или до най-ниската цена на същото лекарство в референтните държави.