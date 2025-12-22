Децата ни ядат това всеки ден – и то ги разболява

Доклад на УНИЦЕФ показва сериозни рискове за здравето им

Свръхпреработените храни доминират менютата и рекламите по целия свят, но могат сериозно да навредят на децата, сочи нов доклад на УНИЦЕФ.

Докладът предупреждава, че децата консумират все повече такива продукти, което се отразява негативно на здравето, растежа и психиката им. Свръхпреработените храни съдържат комбинация от захар, сол, нездравословни мазнини, рафинирани нишестета и множество добавки като емулгатори, оцветители и ароматизатори. Много деца по света се срещат с тях още в ранна възраст.

Според УНИЦЕФ в 11 изследвани страни между 10 и 35% от децата под пет години редовно консумират сладки напитки. При тийнейджърите тази консумация достига 60% ежедневно. В индустриалните държави повече от половината от дневния калориен прием идва от свръхпреработени храни.

Производителите целят децата да искат продуктите им отново и отново. Тези храни променят текстурата и удължават срока на годност, като закуските, зърнените храни, киселото мляко или готовите ястия стават по-сладки, меки и ароматни. Но високото съдържание на захар уврежда метаболизма и увеличава риска от натрупване на мазнини и диабет. От 2000 г. насам броят на децата с наднормено тегло се е удвоил, а през 2025 г. за първи път наднорменото тегло надвишава поднорменото.

Солта повишава риска от високо кръвно и натоварва бъбреците, рафинираните нишестета водят до бързи колебания в кръвната захар и стимулират апетита, а емулгаторите могат да нарушат микробиома и да предизвикат възпаления.

Ефектът е двоен - свръхпреработените храни водят едновременно до наднормено тегло и недохранване, защото изместват пълноценните храни, които съдържат витамини и минерали. Те също са свързани с хронични нарушения в растежа, депресия, хиперактивност и по-ниски резултати в училище.

Въпреки че често изглеждат евтини, тези продукти излизат скъпо в дългосрочен план за семействата – заради по-чести посещения при лекар, лекарства и заболявания, свързани с неправилно хранене.

Проблемът не се крие в индивидуалните решения на семействата, а в агресивния маркетинг и доминираната от корпорациите хранителна среда. Младежите са постоянно изложени на реклами на безалкохолни напитки, закуски и бързо хранене. Училищата, спортните съоръжения и детските градини често са спонсорирани от производители на свръхпреработени продукти.

УНИЦЕФ предлага решения като прекратяване на рекламите на този вид продукти, ясни предупреждения върху опаковките и забрана на свръхпреработените храни и спонсорството в училищата.