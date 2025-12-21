Мутиралият грип най-опасен за децата до 5 години

Очаква се пик на заболелите в края на януари

Проф. Ива Христова: Носете маски в самолети и автобуси

Грипните вируси измесват COVID

Мутиралият грипен вирус е най-опасен за малчуганите до пет години и за възрастните хора с хронични заболявания, коментираха пред “Труд news” епидемиолози. Те обясниха, че тази година инфекцията е по-тежка и продължителна, а към обичайните симптоми има повръщане и стомашно разстройство.

Освен това, високата температура, продължаваща няколко дни, води до пълно изтощение и слабост. Инфекционисти напомниха, че в първите 48 часа е добре да започне терапия с двата антигрипни препарата, които се предлагат на българския пазар - тамифлу и реленца.

Най-уязвими към най-разпространения в момента грип от тип А остават децата до 5-годишна възраст и възрастните над 65-70 години с придружаващи заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и исхемична болест, потвърди и проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) пред NOVA.

Тя предупреди, че в началото на новата година се очаква сериозен ръст на болните и призова за повишено внимание по време на празниците. “Обикновено пикът е в края на януари, тоест има четири седмици за повишаване на заболеваемостта. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна”, прогнозира специалистът.

По думите й област Перник вече бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души - двойно повече спрямо останалата част от страната. Най-разпространен е вирусът от типа А (H3N2) - от 240 проби, 60 са положителни за грип, като 54 от тях са именно от този тип, докато само 6 са от типа H1N1, известен като “свински грип”.

Професорът допълни, че след празниците предстои секвениране на пробите, за да се установи дали у нас е навлязла мутацията на H3N2, която вече доведе до 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

Проф. Христова напомни още, че грипът се отличава с “безкрайно бързо начало” и “твърде силна умора и отпадналост”, които приковават човека към леглото. Обясни, че основният риск за разпространение на грипа са пътуванията и големите семейни събирания.

“Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания. Особено ако около нас има някой, който киха или кашля, макар и рядко, защото тези вируси се разпространяват лесно. Нека хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома, за да може да спрем предаването на вируса и да се възстановим с по-малко усложнения”, посъветва директорът на НЦЗПБ.

За подсилване на имунната система проф. Христова препоръчва прием на витамин D, цинк и селен, но след консултация и изследвания. Относно ваксините като предпазно средство срещу грип тя напомни, че “ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко, без усложнения и с минимален риск от хоспитализация”.

Грипните вируси в момента изместват COVID по брой заболели. “Единични са доказаните случаи на COVID - може би 10 пъти по-рядко от грипа”, обясни проф. Ива Христова. Според нея бързите антигенни тестове са добър скрининг, но при типична симптоматика и отрицателен резултат е препоръчително да се направи и PCR тест, защото той е много по-чувствителен и може да открие вируса дори в малки количества.