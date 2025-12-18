7 млн. евро за пломби на децата

Парите са за четири години

Малко над 7 млн. млн. евро са заложени за изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години за периода 2026-2030 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на МЗ.

Планът по нея предвижда ежегодно да бъдат силанизирани (защитени от кариеси) до 20 000 и повече постоянни здрави зъби, като броят на силазирани зъби е добре да се увеличава в годините, обвързано със съответно прогресиращо финансиране (приоритетно деца в последната група на детските градини и първокласници на 6-7 г.).

Предвижда се общинските власти в сътрудничество с регионалните здравни инспекции (РЗИ) и училищните ръководства да организират профилактични дентални прегледи на деца в определени възрастови групи.

Важен акцент в програмата е разработването и внедряването на политика за подобряване на хранителната среда на децата чрез ограничаване на добавените захари.

Основна цел е постигане на минимум 5% редукция на средното съдържание на добавена захар в масово консумираните храни и напитки за деца до края на 2029 г.

Общо за двете възрастови групи здравноосигурени - под и на 18 години, е осигурен обстоен преглед за установяване на орален статус - веднъж за съответната календарна година.