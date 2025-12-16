Нутриционистът Слави Славов става част от екипа на „Софиямед“

ДКЦ „Софиямед“ привлича експерт по нутригенетика за нов стандарт в комплексното лечение

Диагностично-консултативен център „Софиямед“ разширява портфолиото си от високоспециализирани медицински услуги с привличането на Слави Славов – признат експерт по нутригенетика и холистична медицина. С това лечебното заведение поставя акцент върху съвременния подход в грижата за здравето – синергия между лекарската експертиза и професионалната нутрициология, насочена към причините за заболяванията, а не само към симптомите.

Слави Славов е представител на модерната вълна в медицината, която разглежда организма като цялостна система. С образование, придобито в САЩ, и над десетилетие практика, той прилага научно обосновани методи за контрол и овладяване на хронични състояния чрез прецизно, персонализирано хранене. В основата на неговата работа стои задълбоченият анализ на кръвни и хормонални показатели – подход, който превръща храненето в реално терапевтично средство, а не в поредната „диета от интернет“.

Фокусът на практиката му обхваща широк спектър от здравни проблеми: ендокринология на храненето с успешен контрол при диабет тип 2 и хормонален дисбаланс; сърдечно-съдова превенция и възстановяване чрез корекция на липидния профил и намаляване на риска от инфаркт и инсулт; т.нар. метаболитен рестарт при инсулинова резистентност и трайна корекция на теглото.

В работата му намират място и терапевтични хранителни програми за имунен баланс при автоимунни заболявания като Хашимото, множествена склероза и ревматоиден артрит, както и клетъчно хранене и детокс за повишаване на енергията, тонуса и забавяне на процесите на стареене. Част от практиката е и репродуктивното здраве – подкрепа за двойки с репродуктивни затруднения, подготовка за зачеване и постигане на хормонален баланс.

„Системата, която е създал Слави Славов- “Вита Рама”, е насоченa към цялостен клетъчен рестарт. Идеята е да променим съществуващата и създадем нова среда, в която здравето е естественото състояние на организма. Когато възстановим баланса отвътре навън, тялото преминава от режим на оцеляване в режим на оптимална функция, енергия и дълголетие“.

От ръководството на „Софиямед“, в лицето на д-р Тинка Данчева, подчертават, че колаборацията със Славов дава на пациентите достъп до затворен цикъл на лечение – от високотехнологична диагностика до ежедневна грижа за клетъчното здраве, съобразена с индивидуалните нужди на всеки.

Час за консултация със Слави Славов в ДКЦ „Софиямед“ (бул. „Г. М. Димитров“ 16) може да се запише на телефони 0895 555 444, 02 465 00 00 или онлайн чрез системата на Superdoc.bg.