БАБХ изтегля от пазара партиди бебешко мляко

Партиди мляко за кърмачета се изтеглят от българския пазар по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Причината е установено наличие на микроорганизма Bacillus cereus на една от производствените линии във фабриката, където са произведени засегнатите продукти.

От агенцията уточняват, че към момента няма данни за регистрирани заболявания, свързани с консумацията на тези млека. Изтеглянето е предприето изцяло като предпазна мярка.

Производителят съдейства за доброволното изземване на партидите. Засегнатите продукти могат да бъдат разпознати по следната информация, изписана върху опаковките:

Продукти и партидни номера:

NAN OPTIPRO 1 (12x400 g) – партида 52870346A B

NAN COMFORTIS 1 (6x800 g) – партида 52820346A E

NAN OPTIPRO 1 (6x800 g) – партида 52850346A C

Срок на годност: 10.2027 (валиден за всички посочени продукти)

От БАБХ призовават потребителите, които са закупили мляко от засегнатите партиди, да не го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговските обекти, от които са закупени, като заплатената сума ще бъде възстановена.

При въпроси или съмнения за поява на симптоми се препоръчва консултация с лекар или медицински специалист.