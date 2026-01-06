Следродилна депресия при 30% от майките у нас

Тежката бременност е рисков фактор

Около 30% от майките в България страдат от следродилна депресия и състоянието им често остава неразпознато, коментира психологът Биляна Вълчева пред Нова ТВ.

Според психолога е важно да се прави разлика между нормалната родителска умора и следродилната депресия. Първите седмици след раждането са период на адаптация, известен като “бейби блус”, който обикновено отшумява до две седмици. Следродилната депресия се появява между третия месец и първата година.

“Това е лъжливо спокоен период. Жената изглежда функционална, но вътрешно може да изпитва силна несигурност, вина и усещане, че не се справя”, обяснява Вълчева. Рискови фактори са тежката бременност, липса на подкрепа, социална изолация, както и биохимични промени в организма, включително дефицит на витамин D и B12.

Основните симптоми са липса на удовлетворение, нежелание за грижа за себе си и бебето, постоянна умора, занемарен външен вид и отдръпване от околните. В такива случаи критиката е крайно неподходяща. Необходима е подкрепа и разбиране. Първата стъпка за преодоляване на депресията е разговор с близки хора, а при нужда - консултация с психолог или психотерапевт. При липса на подобрение може да се наложи и помощ от психиатър, обяснява Биляна Вълчева.