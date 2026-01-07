Как щяхме да управляваме Венецуела

С нашия човек Теодоро Петкоф на президентския пост

Три пъти се кандидатира, но не получи доверие

Исторически шанс пропусна Венецуела. Теодоро Петроф три пъти се кандидатира за президент, но не получи доверие. Ако беше спечелил високия пост, сега страната щеше да има достоен държавен глава.

Нашият човек нямаше да се крие в стоманен бункер и да го дебнат като изтърван заек. Да го хванат по бели гащи и разкарват по съдилища.

Теодоро Петкоф е от борчески род. Дядото Тодор и бабата Райна са членове на Българската работническа социалдемократическа партия. Баща му Петко от пазарджишкото село Ветрен дол участва в Септемврийския метеж през 1923 г. Прехвърля се във Виена, където работи с Георги Димитров. След това отива в Чехословакия, запознава се с полската еврейка Ида Малец.

Двамата се качват на кораб за Венецуела. Тук в град Бобурес на 3 януари 1932 г. се ражда Теодоро Петкоф. Седемнадесетгодишен влиза в редовете на Венецуелската комунистическа партия. Две десетилетия е в съпротивата срещу диктаторите Перес Хименес и Ромуло Бетанкур. Като политкомисар с партизанското име Команданте Роберто.

През 1957 г. е убит по-малкият му брат Мирослав. Хунтата обявява 24-часово прекратяване на огъня, за да може Теодоро да го погребе.

Петкоф е залавян няколко пъти.

Автор е на две класически бягства

През 1963 г. го изтезават в Главната дирекция на вътрешните работи. После го местят във Военната болница. Леглото му е на седмия етаж, в коридора и пред асансьорите има тежковъоръжена охрана.

„На втората нощ - пише проф. Йордан Баев - българинът облича цивилни дрехи, развива найлоново въже и пред смаяните пациенти се спуска от 30 метра до партера. Там разсеяно пита охраната къде е най-близката автобусна спирка и излиза от болницата.“

Другото бягство е от затвора „Сан Карлос“. Теодоро с двама съмишленици две години копаят подземен тунел. Сантиметър по сантиметър пълзят към свободата. Изхвърлени са тонове пръст, дължината на изкопа е над 70 метра.

На 5 февруари 1967 г. Помпейо Маркес, Гилермо Гарсиа и Теодоро Петкоф влизат под земята и излизат в мазето на близка кръчма. „Първи бе Помпейо, втори - аз, последен излезе Теодоро“, спомня си Гилермо.

Това е най-дръзкото затворническо бягство в историята на Латинска Америка. Конспирацията вдъхновява съветски кинематографисти за филма „Тази сладка дума свобода“.

Българинът е муза и за Габриел Гарсия Маркес. Двамата са стари приятели, разговарят часове на чаша мохито. „Той има невероятен живот. Ако не го познавах, моите писания щяха да са много по-бедни“, признава авторът на „Сто години самота“.

През 1968 г. Теодоро Петкоф осъжда нахлуването на Варшавския договор в Чехословакия и смазването на Пражката пролет. Критикува КПСС и другите братски партии заедно с БКП.

В знак на протест напуска венецуелската компартията

Основава Движение към социализъм. През 1983 г. се кандидатира за президент. „Това е първият случай, когато гражданин от български произход се кандидатира за държавен глава на друга страна“, отбелязва Йордан Баев.

„Лидерът на малочислената и догматична компартия Хесус Фария заклейми тогава Петкоф пред нашия посланик в Каракас. Нарече го върл антикомунист, антисъветист и агент на САЩ“, допълва професорът.

Теодоро взема едва 4 процента от вота. През 1988 г. отново е на президентски избори с 3 процента народно доверие. Проваля се и през 1993 г., когато печели Рафаел Калдера. Той го назначава за министър на координирането и планирането.

Петкоф приватизира, маха държавния контрол в много сфери на икономиката, преговаря с Международния валутен фонд. През 1998 г. напуска Движение към социализъм, защото подкрепя президентската кандидатура на Уго Чавес. Той обяви, че ще строи нов социализъм и постави темелите на жестока диктатура.

Теодоро беше един от лидерите на опозицията срещу чавизма. За целта през 2000 г. основа вестник „Тал куал“. През 2006 г. разгласи, че отново ще се кандидатира за президент. За четвърти път!

По-късно обаче се оттегли в полза на по-младия опозиционер Мануел Росалес. Чавес спечели със смазващ резултат. Управлява до 2013 г., когато смъртта сложи точка на земната му мисия. Кормилото на страната пое неговият съмишленик Николас Мадуро.

Бивш шофьор на автобус, като интелект той диша прахта от подметките на Теодоро Петков. Падна в мрежата на наркокартелите, потъна в корупция, докара народа до просешка тояга. Милиони избягаха от страната.

Във Венецуела живеят около 250 българи, сочи Мария Александрова от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България. Централна фигура беше Теодоро Петкоф.

Сравняваха го с Че Гевара

„Макар че съм роден във Венецуела, винаги съм казвал, че съм българин - определяше себе си той. - Вярвам, че ще успеете. Но най-напред трябва да създадете по-демократични, по-справедливи закони. И те да бъдат валидни за всички!“

През 2015 г. Теодоро Петкоф беше удостоен в Мадрид с наградата „Ортега и Гасет“. Тя се присъжда на журналисти с особен принос в борбата за демокрация и човешки права. Режимът във Венецуела не му позволи да отиде на церемонията. Вместо него приза получи Фелипе Гонсалес.

Този невероятен българин напусна грешния свят през 2018 г. На преклонните 86 години, разпънати от стълкновения.

Неговата племенница Каролина Петкоф се е метнала на чичо си. Дръзко предизвикателна, познавачи на женската душевност я обявиха за най-секси във Венецуела. Знойната хубавица стана магнит за фотообективите, сравняват я с „изригнал вулкан“.

Сега е моментът неговата племенница Каролина да се включи в надпреварата за президентството на Венецуела.

Под пищната фасада обаче Каролина крие интелект и инициатива. Извън светлината на прожекторите тя е бизнес дама и майка. Иска да създаде фондация за подпомагане на бездомни деца, има и други планове.

Красавицата е бомба със закъснител, твърдят оръжейни експерти. Сега е моментът да се включи в надпреварата за президентството на Венецуела. Както три пъти го стори Теодоро Петкоф.