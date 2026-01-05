Екстремни климатични явления очакват учени

Критични ще са април и май

През 2026 г. у нас се очакват екстремни явления от най-различен тип - наводнения, градушки, продължителни засушавания, силни ветрове. Това прогнозира проф. д-р Емил Гачев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

“Трябва да започнем да си учим уроците и да взимаме мерки. Трябва ашите дерета на реките да бъдат почистени, не трябва да има незаконни строежи”, изтъкна проф. Гачев.

Критични са пролетните месеци април и май, както и от втората половина на август до началото на ноември.

Очаква се рискът от пожари в страната да бъде висок през лятото. Проблемът е в продължителните сухи периоди.

“Ограничавайки твърдото гориво, ние ще направим нещо за самите нас. Обикновеният човек трудно може да повлияе на глобалните процеси. Смекчаването на въздействията трябва да се направи на високо равнище. Трябва да възпитаваме екологичното мислене”, заключи проф. Гачев.

Той обясни, че за България 2025 г. беше третата най-топла, а 2024 г. е лидер в това отношение. 2023, 2024 и 2025 са годините, в които глобалната температура премина границата от градуса и половина, договорен по Парижкото споразумение.