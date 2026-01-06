Акад. Ваньо Митев пред „Труд news“: Грипът може да се избегне с бромхексин

Ваксината пази не от разболяване, а от по-тежкото протичане

С академик Ваньо Митев разговаряме за супергрипа и възможността да се предпазим. Според ученият е възможна профилактика с бромхексин, който може да се пие продължително време и няма странични действия.



- Акад. Митев, грипът дойде и прогнозите са по-мрачни сравнение с миналата година. Може това да се избегне?

- Грипът е сериозно заболяване. В световен мащаб жертвите са между 290 и 600 хиляди. Това може да се избегне по много елементарен начин - профилактично приемане на бромхексин. От 2020 г. работя с група клиницисти, които изключително успешно лекуваха КОВИД-19 с колхицин и инхалаторен бромхексин. Резултатите са публикувани в поредица от списания с импакт фактор. Както нееднократно съм подчертавал, вирусът на грипа и вирусът на КОВИД-19 проникват в клетката по един и същ начин. Усложненията следват една и съща логика. Следователно профилактиката и лечението е едно и също.

- Бихте ли ни запознали на по-достъпен език с теорията на вашата профилактика на КОВИД-19 и грип?

- Вирусът на КОВИД-19 има така наречения шипов протеин, който трябва да се среже от клетъчен ензим-протеаза (TMPRSS2) за да проникне в клетката. Вирусите на грипа имат протеин-хемаглутинин, който трябва да се среже от същата протеаза, за да проникне в клетката. Този ензим се блокира от бромхексин. Ако ние вземаме профилактично бромхексин по време на грипната епидемия (сега!) шансът да се разболеем от грип (или КОВИД-19) е близко до нулата. Този подход е много по-ефикасен от ваксините, защото те са насочени срещу въпросните вирусни белтъци, които мутират непрекъснато. Но независимо какви и колко са мутациите, хемаглутининът и шиповия протеин трябва да бъдат срязани от въпросната протеаза, която се блокира от бромхексин! Тя не мутира както вирусните протеини. „Ваксината пази не от разболяване, а от по-тежкото протичане“ - цитирам държавния санитарен инспектор доц. Ангел Кунчев. Същото важи и за ваксините срещу КОВИД-19. Нещо повече, ние публикувахме данни, че КОВИД-19 се повтаря и потретва повече при ваксинираните, спрямо неваксинираните и това е отбелязано и от други автори. По дефиниция, ваксината трябва да предпазва от заболяване чрез създаване на активен придобит имунитет срещу определена инфекциозна болест. Следователно, ваксините срещу грип и КОВИД-19 не отговарят на този критерий. Дали предпазват от по-тежко протичане е отделен въпрос, който няма да дискутирам. Общопрактикуващите лекари имат най-точни наблюдения. От миналата епидемия ние публикувахме пилотно проучване с над 400 души, приемали профилактично бромхексин. Инцидентите от респираторни заболявания (най-често грип) бяха значително по-ниски (10.6%) от официалната национална статистика - 36.15%. Фармакоикономическият анализ показва, че ако 1 милион души се профилактират с бромхексин, то само преките ползи за държавния бюджет ще са около 2.5 милиарда лева. И това е публикувано. Не е никакъв проблем, ваксинираните да взимат и бромхексин, по принципа двоен дикиш по здраво държи. Ваксините са насочени срещу вирусни протеини, а бромхексинът блокира протеазата, отговорна за тяхното проникване в клетката.

- Възможно ли е бромхексинът да се пие продължително време?

- Да! Това е медикамент, известен от 1963 г., с минимални странични ефекти. Наш именит професор-ръководител Катедра го взема с кратки прекъсвания от 2020 г., когато го запознах с механизма му на действие; друг професор, също ръководител Катедра - от 3 години; други са го вземали по 1 година, 6 месеца и т. н. Липсата на странични ефекти се обяснява с факта, че блокираният от бромхексин ензим-протеаза има минимална роля във физиологията на човек. Имам чувството, че в миналото генът на този ензим е инкорпориран в генома на човек от вируси, за да улесни проникването им в клетката (около 8% от генома на човек е от вирусен произход). Освен това, концентрацията на бромхексина в епителни клетки е 5-6 пъти по-висока, отколкото в плазмата.

- Как трябва да се прилага профилактично бромхексина?

- Два пъти по едно хапче дневно или 2 пъти по 2 хапчета, при по-пълните. Продължителност - да се покрие епидемичния период, 2-3 месеца. Учениците също могат да го приемат. Що се касае при по-малките, то педиатрите могат да кажат колко време може децата да приемат амброксол. Бромхексинът след приема, като метаболизира, се превръща в амброксол, който е негов дериват. Мойте внуци - 5-6 годишни, го използват за профилактика и лечение. При контакт с болни от КОВИД-19/грип, за да се избегне заболяване, препоръчваме инхалации с бромхексин. Една ампула от 2 мл се разрежда с още толкова с физиологичен разтвор и се правят 2-3 инхалации дневно. При заболяване, инхалациите помагат за по-бързо оздравяване и по-леко протичане на заболяването. По принцип, инхалациите са много полезни при респираторни заболявания.

- Вие препоръчвахте лечение с по-високи дози колхицин за лечение на КОВИД-19. Това важи ли и за грипа?

- Да! Грипът започва рязко и драматично, КОВИД-19 по-постепенно, но и двете заболявания към 7-ия ден трябва да стихват. Усложненията и при двете избухват между 7-9 ден и се дължат на хиперактивиране на сложна органела, наречена инфламазома (NLRP3 inflammasome), която генерира прословутата цитокинова буря. Колхицинът в по-високи, но безопасни дози може да блокира нейната хиперактивност. Няма по-ефективно лекарство от него за тази цел. Още повече - той не е имуносупресор, както кортикостероидите. Колхицинът има и силен антивирусен ефект, понеже разрушава микротуболната система на клетката, а тя е необходима за възпроизводството на вирусите. Ние препоръчваме при застрашения контигент възрастни (с коморбидности, затлъстяване) да се започне ранно лечение с колхицин, за да се избегнат усложнения и да протече заболяването по-леко. Трябва дебело да се подчертае, че колхицинът трябва да се дава под лекарски контрол, за да се избегнат нежелани междулекарствени взаимодействия. Например абсолютно е забрането да се комбинира антибиотика кларитромицин (за лечение на язвена болест) с колхицин и т. н. С колхицин спасихме живота на стотици тежко болни с КОВИД-19. Амбулаторно приложен, колхицинът на практика ликвидира хоспитализациите. Всичко това е публикувано. Две са основните правила за успешно прилагане на колхицина - по-високи дози и по-ранно започване на лечението (преди започване на цитокиновата буря). Колхицинът е по-ефикасен от рекламираните от СЗО антивирусни препарати паксловид, ремдесивир и забранения в Европейския съюз молнопиравир. И това сме публикували.

- В предишни интервюта казахте, че министър Силви Кирилов ще свика консултативния съвет по белодробни болести за да се запознае с вашите резултати и евентуално да препоръча този вид профилактика и лечение?

- На 2 октомври 2025 г. бях изслушан в Парламентарната комисия по здравеопазване и бях доста обнадежден. Следващата стъпка, тази в МЗ така и не се осъществи. Обещания са с давност повече от половин година, за съжаление, както казах това не се случи и вината не е моя. Много съм разочарован. Много хора щяха да са живи сега, защото и при „лекия“ КОВИД-19 хоспитализациите нараснаха, а броят на починалите просто не се съобщава. Сега някои ще починат от грипни усложнения. Пак ще цитирам доц. Ангел Кунчев: „Годишно в България загиват между 1000-2000 души от него“. Искам да припомня, че около 38 000 български граждани са починали от КОВИД-19 по официална статистика, всъщност са повече. Ние публикувахме, че при прилагане на оптимални дози колхицин болничната смъртност намаля от 5 до 7 пъти. Представяте ли си колко десетки хиляди човешки живота щяха да бъдат спасени ако се следваше нашата схема? За яснота ще дам няколко примера, които сме публикували: мъж и жена се разболяват от КОВИД-19 през 2 дни. Мъжът попада в болница, където не прилагат колхицин, жената в друга, където го прилагат. Мъжът почива, жената е оживява; 120кг мъж, с диабет и хипертония, знаейки, че е рисков контингент се хоспитализира на 3я ден. До 7 ден е лекуван със стандартното лечение, препоръчано от МЗ и СЗО, но той се влошава и сатурацията му пада до 75%. След консултация с лекар, прилагащ колхицин, му е дадена начална доза 6мг и в последствие се възстановява; 184кг млад мъж се обажда на 7-ия ден от началото на заболяването в тежко общо състояние и температура близо 40 градуса. След незабавно приемане на 5 мг колхицин, рязко се подобрява, не постъпва в болница и се възстановява; 101 годишен пациент, опериран и реопериран е заразен докато е в интензивното отделение с КОВИД-19. Оживява след лечение с колхицин. Много интересни са случаите на взели инцидентно големи дози колхицин - хоспитализиран, с пневмония и перикарден излив, недоразбрал лекарските указания приема в рамките на 10 часа 15 мг колхицин. Лекарите изпадат в ужас, спират всякакво лечение, но след няколко дни от пневмонията и перикардния излив няма и следа. Остава в болница за наблюдение до 9я ден, след което е изписан жив и здрав. Трима амбулаторни пациенти вземат инцидентно по 12.5 мг колхицин за денонощие, лечението незабавно е прекъснато, а след 2-3 дни те са напълно здрави. Както казах, всичко това е публикувано, но мога да дам още десетки такива драстични примери.

- При положение, че тази схема на профилактика и лечение е толкова ефикасна, защо не се приема от СЗО и защо не се коментира от нашите специалисти?

- Големият проблем е в цената на бромхексина и колхицина Те са изключително евтини, а това е кошмар за едрата фармацевтична промишленост. Всичко, което СЗО препоръчва освен, че е слабо ефикасно е и много скъпо. Не случайно САЩ излязоха от тази организация, която продължава да препоръчва мутагенния, но скъп, молнопиравир за лечение на КОВИД-19. Много преди Европейската агенция за лекарствени средства да откаже регистрацията на молнопиравира в Европа аз подробно се аргументирах „против“ в две интервюта в ТРУД. Въпреки негативните ми коментари за подхода на СЗО за справяне с КОВИД-19 кризата, допреди 2 месеца бяхме цитирани от нея 3 пъти за бромхексина и 3 пъти за колхицина. Тук, в България, специалистите, които добре ме познават и знаят за нашия подход мълчат и не коментират. През това време загиват хора. Много бих желал някой да се аргументира „против“, нещо което никой досега в света не го е направил. Истината не може да се потули. Много жалко, че този достъпен и ефикасен метод за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип, при това български, даже не се обсъжда от МЗ и съответните експертни комисии към министерството. Можехме буквално да изумим света с успешна профилактика и лечение, вместо това брояхме трупове и мутации във вирусните протеини.

- Колко публикации имате досега и как се възприемат от вашите чуждестранни колеги?

- Около 40, от които двайсет и няколко са в списания с импакт фактор. Първоначално бе трудно да пробием, сега публикуваме и по покана. В предпоследната статия в Front. Biosci. (Landmark Ed) се разви оживена кореспонденция с редактора на списанието. Редакторът настояваше да смекчим тона към СЗО и най-голямото клинично проучване за КОВИД-19 - RECOVERY. В даден момент казах, че не съм склонен на повече редакции, защото това е наше мнение, а не тяхно, при това научно обосновано. След една седмица се оказа, че втори редактор, тесен специалист, е натоварен с вземане на крайното решение. Неговото мнение бе: Да, това е много интересно, но защо не сте направили двойно сляпо клинично проучване. Отговорихме, че тъй като сме напълно убедени в ефекта на колхицина, ние никога няма да направим такова, защото това означава компютъра да решава кой ще живее (тези приемащи колхицин) и кой ще умре (тези от контролната група). Статията бе приета. Много интересно, след седмица ми пратиха да рецензирам именно такова двойно сляпо клинично проучване, с по-високи дози колхицин и подчертано позитивен ефект. Бяхме цитирани 3 пъти. Ето, вече нашият метод е потвърден и от други автори. Аз не съм канен от големите телевизии да коментирам тази тема. Моят състудент проф. Кантарджиев се появява често и освен препоръките да носим маски, да си мием ръцете, да проветряваме (напълно прав) не е лошо и да каже нещо за нашия метод, с който той е отлично запознат и в лични разговори ме е насърчавал. Доц. Кънчев също не е лошо да каже мнението си, защото дали пикът на грипа ще е в края на януари или началото на февруари, това няма да намали заболеваемостта и смъртността. Той също е отлично запознат с нашия метод за профилактика и лечение. Проф. Ива Христова обяви, че „супер грипът вече е у нас“, колко са мутациите и препоръчва „витамин Д, селен, цинк и пиене на топли течности“. Това е полезно, но няма да предпази от заразяване и заболяване. Какво е нейното мнение за профилактика с бромхексин? Какво е мнението на членовете на експертните комисии по белодробни и инфекциозни болести към МЗ по този въпрос? Какво е мнението на здравните експерти към парламентарно представените политически партии? Политическите партии, които работят за благото на хората не се ли интересуват от възможността да спестят няколко милиарда от бюджета като ефект от профилактиката с бромхексин. Бих желал всеки да каже ясно ЗА или ПРОТИВ, защото тук става въпрос първо за здравето и живота на българските граждани и второ за милиарден икономически ефект. Аз от 2020 година съм си заложил името и авторитета, пропагандирайки този метод за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип. Нека и другите отговорни фактори поемат отговорност. Въпросът защо не бяха и не се спасяват хиляди човешки живота виси със страшна сила!

Нашият гост



Академик Ваньо Митев е роден през 1954 г. в Русе. Завършил е Френската езикова гимназия в София, след това Медицинска академия в София. Бил е редовен аспирант. Професор е в Катедрата по биохимия на Медицинския университет в София от 1998 г. - най-младият професор тогава в медицинските среди. Специализирал е във франция от 1991 до 1994 г. Бил е заместник-декан, заместник-ректор, 2 мандата ректор на Медицинския университет в София и два мандата председател на Съвета на ректорите в България. Председател е на общото събрание на Медицинския университет в София. През май 2015 г. е избран за академик. Почетен гражданин на Русе, Враца, Мизия и Горна Малина.