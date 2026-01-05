Откриха най-модерната учебна зала по хирургия в България

Във варненската УМБАЛ "Св. Марина"

Медицинският университет разкрива нов научноизследователски комплекс

Учебна зала без аналог в България с възможности за интерактивно обучение и телемедицина бе открита в реновираната Първа клиника по хирургия във варненската университетска болница „Св. Марина“. Инвестицията е на Медицинския университет, а здравното заведение е вложило 500 000 евро в ремонта на стационара, който вече осигурява пълен комфорт на пациентите.

Базата бе открита с водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан в присъствието на ректора на МУ-Варна проф. Димитър Райков, изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Марина“ проф. Силва Андонова, ръководителя на клиниката проф. Красимир Иванов и екипа му. Специални гости на церемонията бяха бившият ректор на МУ-Варна проф. Темелко Темелков и бившият директор на болницата проф. Красимира Кисьова, на които проф. Иванов благодари за това, че в години на криза са успели да запазят връзката между медицинското образование и практиката. По-късно с решение на Министерския съвет УМБАЛ „Св. Марина“ стана единствената българска болница, пряко управлявана от университет, припомни проф. Иванов при представянето на учебната зала.

Тя разполага с хирургически симулатори и компютри, оборудвани със системата за обучение „Блекборд“. В залата ще се провеждат изпити, а чрез камери студентите, специализантите и докторантите ще наблюдават операции в реално време. Базата ще ползват и медиците от клиниката. Оборудването й дава достъп до целия информационен ресурс на болницата и при обсъждане на диагнозата и лечението на пациентите лекарите разполагат с историята на заболяванията им и всички видове направени изследвания.

В момента в УМБАЛ „Св. Марина“ се подготвят още 4 учебни смарт зали. „През следващите 3 месеца приключваме работата и по нов голям научноизследователски комплекс на територията на РЗИ. В него ще има лекционни зали, лаборатории и оборудване. Ще инвестираме и в скъпи, но ценни за обучението симулатори. Чрез тях българските и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти ще се обучават в хирургични, едноскопски, ехографски и артроскопски техники в максимално близка до реалната среда“, подчерта ректорът на Медицинския университет проф. Димитър Райков.