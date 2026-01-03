Какво трябва да премахнете от диетата си, за да намалите риска от рак?

Високо преработените храни често се считат за нездравословни. Това обаче не е универсално вярно. Проучванията показват, че тези, които консумират повече от тях, увеличават риска си от рак. Интересното е, че това се дължи главно на две напитки, пише Newsweek.

Торти или солени закуски, индустриално произведен хляб или зърнени закуски, готови ястия или плодови напитки – всички те често се озовават в чиниите ни.

Индустриално преработените или силно преработените храни често са удобни, защото се консумират бързо и често са вкусни.

Изследователите от години изследват ефектите от консумацията на тези храни върху риска от рак. Британски изследователи, включително мащабно проучване с над 200 000 участници от британската биобанка, публикуваха своите открития в списанието eClinicalMedicine.

Невъзможно е обаче да се групират всички храни заедно. Затова настоящото проучване разглежда подробно отделните групи храни. Резултатът е „много показателен“, коментира Мартин Смолих в Twitter.

Специалистът по хранителна медицина в Университетската болница Шлезвиг-Холщайн (UKSH) обобщи: „Това ясно показва, че отрицателният ефект на силно преработените храни (ако приемем причинно-следствена връзка!) е по същество ефект на безалкохолните напитки и соковете . Други продукти (напр. алтернативи на месото на растителна основа) не играят никаква роля.“

Най-добре е напълно да изключите подсладените със захар напитки от диетата си.

Това е в съответствие с констатациите на експерти от Световния фонд за изследване на рака (WCRF), които от години издават препоръки за намаляване на личния риск от рак.

Според тези препоръки, подсладените със захар напитки трябва да бъдат напълно елиминирани от диетата. Това е така, защото нарастващата консумация на сладки напитки допринася за глобалното увеличение на затлъстяването, което от своя страна увеличава риска от много видове рак.

„Има убедителни доказателства, че по-високата телесна маса е причина за много видове рак: на устата, гърлото и ларинкса, хранопровода, стомаха, панкреаса, жлъчния мехур, черния дроб, дебелото черво , рак на гърдата (постменопауза), яйчниците, ендометриума, простатата и бъбреците“, казват учените.

Индустриално преработените храни също са в списъка им с храни, които трябва да се избягват.

Конкретните резултати от проучването, накратко:

Средно, силно преработените храни съставляват 22,9% от диетите на участниците в проучването.

През 9,8-годишния период на проследяване 15 921 души са развили рак.

Регистрирани са 4009 смъртни случая, свързани с рак.

Колкото повече преработени храни се консумират, толкова по-висок е рискът от рак (особено рак на яйчниците). По-конкретно, всяко десетпроцентно увеличение е свързано с двапроцентно увеличение на честотата на рак като цяло и 19% увеличение на рака на яйчниците.

Участниците с най-висока консумация са имали по-висока честота на рак като цяло, както и на мозъчни тумори, и по-ниска честота на рак на главата и шията в сравнение с тези с най-ниска консумация.

Увеличението с десет процентни пункта в консумацията на силно преработени храни е свързано с общо шест процента увеличение на риска от смъртност (рак на яйчниците с 30% и рак на гърдата с 16%).

„Тези асоциации се запазиха след коригиране за редица важни социално-икономически, поведенчески и хранителни фактори“, пишат авторите на изследването. Новостта на тяхното проучване в сравнение с предишните е главно в това, че те изследват честотата и смъртността от 34 различни вида рак.

Освен диетата, начинът на живот влияе върху риска от рак

Както повечето проучвания върху храненето, това има своите ограничения. То не може да докаже причинно-следствена връзка между диетата и риска от рак, а само корелация (статистическа зависимост).

Потребителите на социалните мрежи обсъждат различни други слабости. Те не могат да бъдат игнорирани. Диетологът Смолих също призна това. Основната му теза беше, че групата на силно преработените храни трябва да бъде анализирана по по-нюансиран начин.

Накрая, въпреки корекциите за социално-икономически фактори, все още съществува едно предубеждение: хората, които ядат много преработени храни, имат различен начин на живот от хората, които готвят с пресни зеленчуци всеки ден. Той заключава: „Начинът на живот значително влияе върху риска от рак – дори отвъд диетата.“