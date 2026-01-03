Болестта на века: Малките деца, които гледат телевизия или говорят по телефона, развиват тревожност, а мозъкът става по-бавен

Екраните често изглеждат безобидни за бебетата. Ярките цветове и движещите се изображения могат да успокоят бебето, да ви дадат няколко минути спокойствие или да улеснят ежедневието ви.

За много семейства ранното използване на екрани изглежда нормално и с нисък риск.

Но нови дългосрочни изследвания показват, че това ранно време пред екрани може да е по-важно, отколкото изглежда.

Проучването свързва излагането на екрани през първите две години от живота с трайни промени в развитието на мозъка – промени, които могат да повлияят на скоростта, с която децата мислят, и тяхната уязвимост към тревожност години по-късно, пише Newsweek, позовавайки се на Earth.

Изследването е ръководено от д-р Ай Пенг Тан от Националния университет на Сингапур и е проследило деца от ранна детска възраст до юношеска възраст чрез кохортата „Израстване в Сингапур към здравословни резултати“.

Използвайки сканиране на мозъка, тестове за мислене и проучвания за психично здраве, изследователите са проследили как ранните навици за използване на екрани могат да повлияят на мозъчните мрежи с течение на времето.

Ранното използване на екрани оформя мозъка на бебетата

Растежът на мозъка е най-бърз през първите две години от живота. Обемът на мозъка се увеличава бързо и мрежите, които контролират зрението, вниманието и мисленето, започват да се организират.

Преживяванията от детството оформят начина, по който мозъчните области се свързват и комуникират. Прекарването на време пред екрана зависи от изборите на възрастните. На тази възраст грижещите се за детето контролират ежедневните рутини.

Поради тази причина ранният живот предоставя важна възможност за насоки.

Излагането на екрани след ранна детска възраст не е имало подобни ефекти, което показва, че ранният живот е особено чувствителен етап.

Промени в мозъчните мрежи

Изследователите са проследили 168 деца и са събрали мозъчни сканирания на възраст 4,5, 6 и 7,5 години. Вместо да направят еднократна снимка, екипът е проследил как мозъчните мрежи са се променяли в продължение на няколко години.

Фокусът беше върху мрежовата интеграция, т.е. как различните области на мозъка работят заедно. По-голямото излагане на екран преди двегодишна възраст беше свързано с по-бързи промени в мрежите, които управляват зрението и когнитивния контрол.

Визуалната информация от екраните пристига бързо и интензивно. Подобна стимулация може да доведе до твърде бързо развитие на зрителните системи.

Твърде много, твърде рано

Развитието на мозъка обикновено следва постепенна траектория. Мрежите се специализират стъпка по стъпка, като същевременно изграждат силни връзки с други региони. Бързата специализация може да наруши този баланс.

„Ускореното съзряване се случва, когато определени мозъчни мрежи се развиват твърде бързо, често в отговор на несгоди или други стимули“, каза д-р Хуанг Пей, първият автор на изследването. „По време на нормалното развитие мозъчните мрежи постепенно стават по-специализирани с течение на времето.“

„Въпреки това, при деца с високо излагане на екрани, мрежите, контролиращи зрението и когнитивните функции, се специализират по-бързо, преди да развият ефикасни връзки, необходими за сложно мислене. Това може да ограничи гъвкавостта и устойчивостта, което прави детето по-малко способно да се адаптира по-късно в живота.“

Ранното сензорно претоварване може да ограничи начина, по който информацията протича в мозъка.

Визуалните системи може да доминират, докато други мрежи изостават.

Вземането на решения свързва промените в мозъка

Вземането на решения се основава на взаимодействието между сензорните стимули, скоростта на мисълта и емоционалните сигнали.

Изследователите са тествали способността за вземане на решения на 8,5-годишна възраст, използвайки задача, която е измервала времето, необходимо на децата да направят избор.

Децата с променено развитие на мозъчната мрежа са вземали решения по-бавно.

По-дългото време за вземане на решения не е означавало по-добри избори. Вместо това, по-бавните реакции са предполагали трудности при ефективната обработка на визуална информация.

Теорията за мозъка помага да се обясни този модел. Вземането на решения зависи от достигането на праг на ментален сигнал. Сензорната информация помага за изграждането на този сигнал. Когато сензорната обработка се развива неравномерно, отнема повече време, за да се достигне този праг.

От по-бавни решения до тревожност

Симптомите на тревожност се появяват по-късно, около 13-годишна възраст. Децата, които показват по-бавно вземане на решения, съобщават за по-високи нива на тревожност.

Мозъчните региони, участващи във вземането на решения, се припокриват с регионите, участващи в тревожността. Разрушаването на споделените мрежи може да повлияе както на мисленето, така и на емоционалната регулация.

Изследователите откриха ясна връзка. Ранното излагане на екрани е свързано с по-бързо съзряване на мозъчната мрежа. По-бързото съзряване е свързано с по-бавно вземане на решения.

По-бавното вземане на решения е свързано с по-високи нива на тревожност. Директни връзки между ранното излагане на екрани и тревожността не са възникнали без промени в мозъка и процесите на вземане на решения междувременно.

Времето пред екрана и сензорното претоварване

Сензорната обработка играе централна роля в този процес. Екраните предоставят мощна визуална информация, но осигуряват ограничена физическа, социална или емоционална обратна връзка.

С течение на времето сензорният дисбаланс може да повлияе на начина, по който мозъкът се справя с несигурността и стреса.

Тревожните разстройства често включват сензорна чувствителност. Трудността при филтриране на гледки и звуци може да увеличи тревожността и емоционалното напрежение.

Ранните промени във визуалните и когнитивните мрежи могат да увеличат уязвимостта по време на юношеството.