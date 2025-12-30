Пик на супергрипа в началото на януари

H3N2 е доказан при 20 от 23 проби

Най-заразни сме ден преди да се разболеем

Пикът на супергрипа се очаква в началото на януари. Това заяви пред БиТиВи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) - проф. Ива Христова. Супергрипът - вариантът на Грип А (H3N2), който доведе до висока заболеваемост в САЩ и Западна Европа, вече е регистриран в България.

По думите на проф. Христова за периода от 29.09.2025 до 21.12.2025 г. от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към НЦЗПБ, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируси А като типът A (H3N2) преобладава.

“95% от изпратените ни щамове са от него - той много бързо завзе пространството и започна да доминира. Изследвани са 23 проби, при 20 е доказан H3N2. Пробите са от цялата страна - и от малки деца, и от възрастни. Този променен щам ще доминира”, обясни проф. Христова.

Преобладаващият тази година вариант на Грип А обаче не е включен в противогрипната ваксина за този сезон. По думите на проф. Христова ваксините са свършили своята работа. Тя обясни, че те са най-доброто, което може да се направи като профилактика, но ефикасността им понякога намалява - спрямо променения вирус. Грипът не започва с хрема и кашлица, а с дразнене в гърлото и отпадналост. Експертът припомни, че първите симптоми след това са висока температура, болки в ставите, мускулите и главоболие. Симптомите продължават около седмица, а усложненията са свързани с вирусна пневмония, менингит и енцефалит.

Проф. Ива Христова посъветва да се правят тестове за грип, за да може личният лекар да назначи правилно лечение. “Ден преди да се разболеем сме най-заразни. Можем да засилим организма с витамин D, Цинк, Селен, топли течности и дезинфекция на гърлото”, добави тя.

Родителите с малки деца е добре да оставят малчуганите вкъщи в пика на грипа, ако има кой да ги гледа, или да подсилят имунитета с витамини и пробиотици.

По думите на експерта през януари и февруари този щам на грипа ще бъде основната патология.

Тя обясни, че грипът “може да ни повтори”, но с друг тип вирус и че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус. Циркулират обаче други респираторни вируси, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища.