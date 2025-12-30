Китайският юан е малко над 2% от световните резерви

Казано честно. Най-мощните резервни валути в света са долар и евро.

Щатският долар остава гръбнакът на световната резервна система, като централните банки държат приблизително 6,6 трилиона долара резерви, деноминирани в долари. Това представлява близо 58% от общите отчетени световни резерви.

Еврото е на второ място, като представлява близо 2,3 трилиона долара, или около 20% от световните резерви.

Освен долара и еврото, резервните наличности са разпределени в няколко по-малки валути. Японската йена и британският паунд заедно представляват приблизително 11% от световните резерви, което отразява тяхната дългогодишна финансова стабилност и дълбоки пазари.

Други валути, включително канадският и австралийският долар, китайският юан и швейцарският франк, държат относително малки дялове. Забележително е, че макар китайският юан да е придобил видимост в световната търговия и финанси, той все още представлява малко над 2% от световните резерви.

Харесва на някого или не, еврото е №2 в света.

Факт.