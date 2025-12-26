УМБАЛ Бургас с дежурен детски кабинет по празниците

Дежурен детски кабинет работи в медицинския център на УМБАЛ Бургас през всички празнични дни, предаде кореспондентът на "Труд news" в морския град. В кабинета дежурят лекари от детските отделения. Кабинетът ще приема пациенти от 8 до 19 часа, без нощни дежурства.

Джипитата не работят по празниците, но съгласно изискванията, в празнични и неработни дни, както и нощем, личният лекар е длъжен да осигури заместник.

Повечето общопрактикуващи лекари имат договори с дежурни кабинети.

Пациентите следва да се информират предварително с кой кабинет работи техният личен лекар, като тази информация трябва да бъде поставена на видно място пред лекарския кабинет.

По-голямата част от личните лекари в Бургас и региона имат договор с медицинския център на УМБАЛ Бургас – „Св. Николай Чудотворец“.

Пациентите на тези лекари могат да получат неотложна медицинска помощ през всички празнични и почивни дни, както и през нощта.

При посещение в дежурен кабинет се заплаща потребителска такса. Специалистите в тези кабинети могат да окажат неотложна медицинска помощ или да насочат пациента за болнично лечение, но не издават направления за изследвания и консултации с други специалисти. При желание за изследвания, те се извършват срещу заплащане.

Кабинетът не е длъжен да осигурява специалисти по избор на пациента - например педиатър, УНГ и др.

Посещението в дежурния кабинет не се заплаща (освен потребителската такса), когато личният лекар на пациента има договор с него. Ако такъв договор няма, прегледът се заплаща – 40 лв. за здравноосигурени и 60 лв. за здравнонеосигурени пациенти.