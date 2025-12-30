Проф. Ива Христова: Супергрипът вече е у нас

Супергрипът вече е у нас. Не протича по-тежко, но в момента той доминира у нас. Пробите с него са и от малки деца, и от възрастни хора. Това заяви пред бТВ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Грипът настъпва, все повече болни има, видимо е. Хората да имат предвид, че заболяване, започнало с висока температура – 38 градуса и нагоре, болки в мускулите и ставите и главоболие, най-вероятно се касае за грип. Започва много внезапно, с общи болки – не започва с хрема. Ако може, нека хората направят тест за грип. Колкото по-рано се вземе медикамент за грипа, толкова по-добре“, обясни тя.

По думите ѝ навлизаме в сезона на епидемично разпространение на грип.

„При симптоми е добре да засилим организма – витамин Д, цинк, селен. Топли течности, дезинфекция на гърлото също. Хубаво е да изследваме нивото на витамин Д, но по правило нивото му е ниско в това време на годината, така че никак няма да е излишно да се взима профилактично”, допълни още проф. Христова.